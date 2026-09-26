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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

1250 جنيه شهريا.. تفاصيل إيجار الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 9

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
قسم الخدمات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن حزمة تفصيلية جديدة لدعم الإيجار ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 9" في المحافظات.

وتستهدف المبادرة تمكين الأسر المصرية من الحصول على وحدات سكنية ملائمة بأسعار مدعومة تتناسب مع مستويات دخولهم المختلفة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.  

سحب شقق الإسكان الاجتماعي

​فلسفة الدعم وآلية الاحتساب

و​تعتمد المبادرة على نموذج تكاملي يهدف إلى خلق توازن دقيق بين القيمة السوقية للإيجار والقدرة المالية للمستفيدين. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الصندوق، فإن الدولة تلتزم بتقديم دعم مالي مباشر للمستفيد يصل بحد أقصى إلى 100 ألف جنيه طوال فترة التعاقد.  

​وتقوم المعادلة التمويلية على المرتكزات الآتية:

​مساهمة المواطن: يساهم المستفيد بنسبة ثابتة تبلغ 25% من صافي دخله الشهري (بعد خصم قيمة الدعم).  

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​نسبة الإيجار السنوية: تُقدر بنحو 7%.  

​الحد الأقصى للدعم: 100 ألف جنيه مصري كإجمالي الدعم المقدم للوحدة طوال فترة الإيجار.  

​تفاصيل شرائح الدخل وقيمة الإيجار المدعوم

و​تتوزع شرائح الدخل الشهري للأسر المستفيدة وقيمة الدعم المقدم وفقاً للمستويات الآتية:

​شريحة دخل 5,000 جنيه:  

الإسكان الاجتماعي
  • ​إذا كانت قيمة الإيجار السوقي 2,000 جنيه، يدفع المواطن 1,250 جنيه، ويحصل على دعم شهري بقيمة 750 جنيه.  
  • ​إذا كانت قيمة الإيجار السوقي 3,000 جنيه، يدفع المواطن 1,250 جنيه، ويحصل على دعم شهري بقيمة 1,750 جنيه.  

​شريحة دخل 8,000 جنيه:  

  • ​إذا كانت قيمة الإيجار السوقي 4,000 جنيه، يدفع المواطن 2,000 جنيه، ويحصل على دعم شهري بقيمة 2,000 جنيه.  
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  • ​إذا كانت قيمة الإيجار السوقي 5,000 جنيه، يدفع المواطن 2,000 جنيه، ويحصل على دعم شهري بقيمة 3,000 جنيه.  

​شريحة دخل 10,000 جنيه:  

  • ​إذا كانت قيمة الإيجار السوقي 4,000 جنيه، يدفع المواطن 2,500 جنيه، ويحصل على دعم شهري بقيمة 1,500 جنيه.  
  • ​إذا كانت قيمة الإيجار السوقي 5,000 جنيه، يدفع المواطن 2,500 جنيه، ويحصل على دعم شهري بقيمة 2,500 جنيه.  

​شريحة دخل 12,000 جنيه:  

  • ​إذا كانت قيمة الإيجار السوقي 4,000 جنيه، يدفع المواطن 3,000 جنيه، ويحصل على دعم شهري بقيمة 1,000 جنيه.  
  • ​إذا كانت قيمة الإيجار السوقي 5,000 جنيه، يدفع المواطن 3,000 جنيه، ويحصل على دعم شهري بقيمة 2,000 جنيه.  

​شريحة دخل 16,000 جنيه:  

  • ​إذا كانت قيمة الإيجار السوقي 4,000 جنيه، يتحمل المواطن القيمة كاملة بواقع 4,000 جنيه بدون دعم.  
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  • ​إذا كانت قيمة الإيجار السوقي 5,000 جنيه، يدفع المواطن 4,000 جنيه، ويحصل على دعم شهري بقيمة 1,000 جنيه.  

​قنوات التواصل والمتابعة الرسمية

و​تدعو الجهات المعنية جموع المواطنين الراغبين في الاستفادة من وحدات الإيجار المدعوم بالمحافظات إلى متابعة القنوات الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للاطلاع على الشروط التفصيلية ومواعيد فتح باب التقديم. 

كيفية استرداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي في حالة عدم القبول

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي عبر الرابط: www.shmff.gov.eg أو متابعة الحسابات الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة (تويتر/إكس، فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، تيك توك) تحت المعرف الموحد: (@shmffeg).

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