أمريكا تنقل أسلحة إلى الفضاء وسط ترقب عالمي.. ماذا يدور حول الأرض؟

في إعلان نادر أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل الصراع خارج الأرض؛ أكدت الولايات المتحدة امتلاكها أسلحة مدارية قادرة على المساعدة في السيطرة على الفضاء وحماية قواتها من أي تهديدات معادية.

ولم تكشف واشنطن طبيعة هذه الأسلحة، أو عددها، أو ما إذا كانت خضعت لاختبارات فعلية، لتبقى تفاصيلها محاطة بدرجة كبيرة من السرية.

سلاح مجهول في مدار الأرض

جاء الإعلان في سبتمبر 2026 على لسان وزير القوات الجوية الأمريكي “تروي مينك”، الذي أوضح أن بلاده تمتلك قدرات مدارية للدفاع عن قواتها، لكنه رفض تقديم معلومات إضافية بشأن طبيعتها.

وتأتي هذه التصريحات، في وقت تتزايد فيه أهمية الفضاء بالنسبة للجيوش الكبرى، خصوصًا مع اعتماد العمليات العسكرية الحديثة على الأقمار الاصطناعية في الاتصالات والمراقبة والاستطلاع وتحديد الأهداف.

وكانت الولايات المتحدة قد تحدثت في وقت سابق عن تطوير قدرات هجومية ودفاعية في الفضاء، فيما تشير وثائق أمريكية إلى أن الصراع المداري قد يشمل الحرب الإلكترونية والهجمات السيبرانية ووسائل لتعطيل الأقمار الاصطناعية.

لماذا تخشى واشنطن الأقمار الصينية؟

يرتبط جزء كبير من القلق الأمريكي بالنمو السريع للأسطول الفضائي الصيني، خاصة الأقمار المستخدمة في الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

وبحسب وثيقة استخباراتية أمريكية، تمتلك الصين أكثر من 510 أقمار من هذا النوع، مع نمو كبير في أعداد أقمارها خلال السنوات الأخيرة.

وتكمن أهميتها العسكرية في قدرتها على رصد القوات والسفن والطائرات ومتابعة تحركاتها، لتصبح جزءًا من منظومة تمتد من اكتشاف الهدف إلى توجيه السلاح نحوه.

الحرب لم تعد تحتاج إلى تدمير القمر

لكن المواجهة في الفضاء لا تعني بالضرورة تفجير الأقمار الاصطناعية، فالولايات المتحدة تمتلك بالفعل أنظمة أرضية قادرة على التشويش على الاتصالات الفضائية، بما يؤدي إلى قطع الإشارات دون تدمير القمر نفسه.

وتتميز هذه الوسائل بأنها قابلة للعكس، إذ يمكن أن تعود الاتصالات إلى العمل بمجرد توقف التشويش، بينما يظل القمر في مداره.

وفي المقابل، فإن نقل الأسلحة إلى المدار يمنحها قدرة أكبر على الاقتراب من الأقمار المستهدفة، لكنه يفرض تحديات كبيرة تتعلق بالوقود والمسافة والمناورة، وقد يستغرق الوصول إلى بعض الأهداف أيامًا أو أسابيع.

سباق جديد فوق الأرض

ويكشف التطور الحالي عن تحول الفضاء إلى ساحة استراتيجية تتنافس فيها القوى الكبرى، مع تزايد الاعتماد على الأقمار الاصطناعية في العمليات العسكرية.

وبينما تؤكد واشنطن أنها تطور قدراتها لحماية قواتها وردع الخصوم، فإن غياب المعلومات التفصيلية عن السلاح المداري المعلن يترك العديد من الأسئلة مفتوحة: كيف يعمل؟، وما أهدافه الحقيقية؟، وهل يمثل بداية مرحلة جديدة من سباق التسلح خارج الأرض؟.

وبحسب الخبراء، فمن المؤكد أن الفضاء لم يعد مجرد مجال للاتصالات والاستكشاف، بل أصبح جزءًا متزايد الأهمية من الحسابات العسكرية للدول الكبرى.