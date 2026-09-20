الصين تطلق 9 أقمار اصطناعية جديدة للفضاء

أطلقت الصين بنجاح اليوم /الأحد/ 9 أقمار اصطناعية إلى الفضاء من منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار الفضائي التجاري في شمال غربي الصين في الساعة 12:03 بتوقيت بكين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية على متن الصاروخ الحامل من طراز "ليجيان-1 واي18"، حيث دخلت المدارات المحددة لها.. وكانت مهمة الإطلاق ناجحة تماما.