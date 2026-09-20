بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

علّق الهولندي آرني سلوت، المدير الفني السابق لفريق ليفربول، على التألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح، بعدما سجل «هاتريك» وصنع هدفًا خلال فوز طرابزون سبور الكبير على جالاتا سراي برباعية نظيفة، في الدوري التركي.

وكتب سلوت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «هاتريك ومساعدة لمو صلاح.. الملك المصري لا يزال يسيطر».

وقاد محمد صلاح فريقه طرابزون سبور لتحقيق فوز كبير على ضيفه جالاتا سراي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

وافتتح محمد صلاح التسجيل لصالح طرابزون سبور بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية اللقاء، بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة على يمين حارس جالاتا سراي.

وفي الدقيقة 39، أضاف سافيولو الهدف الثاني لأصحاب الأرض من تسديدة رائعة، بعدما تلقى تمريرة مميزة من محمد صلاح.

وعاد النجم المصري ليعزز تقدم طرابزون سبور بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 44، قبل أن يختتم رباعية فريقه ويسجل الهدف الرابع والثالث له شخصيًا في الدقيقة 80، ليكمل «الهاتريك» الأول له في الدوري التركي.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف، ليتصدر قائمة هدافي الدوري التركي، بعدما واصل تألقه مع طرابزون سبور.

وشهدت المباراة أيضًا طرد ليزلي أوجوتشوكو، لاعب جالاتا سراي، بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 87، بعد تدخل قوي على أحد لاعبي طرابزون سبور.

وبهذا الفوز، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد جالاتا سراي عند 13 نقطة في صدارة المسابقة.