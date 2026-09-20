بالأرقام .. ماذا قدّم محمد صلاح في ليلة تاريخية أمام جالاتا سراي؟

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة فصل جديد من تألقه مع طرابزون سبور، بعد ما قاد فريقه إلى فوز كبير على جالاتا سراي برباعية نظيفة، في الجولة السادسة من الدوري التركي موسم 2026-2027.

«صلاح» كان حاضرًا في جميع أهداف طرابزون سبور، بعد ما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا آخر، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 88، وسط تحية كبيرة من الجماهير.

وحصل قائد منتخب مصر على تقييم 10/10 من شبكة «سوفا سكور»، بعدما قدم مباراة استثنائية على المستويين التهديفي وصناعة اللعب.

3 أهداف.. وهاتريك تاريخي

سجل صلاح ثلاثة أهداف خلال المباراة، ليكمل أول هاتريك له مع الأندية منذ تسجيله ثلاثية بقميص ليفربول أمام رينجرز في دوري أبطال أوروبا عام 2022.

كما صنع الهدف الرابع لطرابزون سبور، ليشارك بشكل مباشر في الأهداف الأربعة لفريقه أمام جالاتا سراي.

4 تسديدات.. و3 على المرمى

أطلق صلاح 4 تسديدات خلال المباراة، وصلت 3 منها إلى إطار المرمى، وتمكن من تحويل ثلاث منها إلى أهداف، بينما أهدر فرصة أخرى للتسجيل.

صناعة الخطورة

لم يتوقف تأثير صلاح عند التسجيل، حيث قدم تمريرتين مفتاحيتين وصنع فرصة محققة لزملائه، كما نجح في إرسال عرضية صحيحة من أصل 4 محاولات.

77 % دقة التمرير

مرر صلاح 30 كرة خلال اللقاء، وصلت 23 منها إلى زملائه، بنسبة دقة بلغت 77%، ليؤدي دورًا مهمًا في الربط بين وسط الملعب والخط الهجومي.

وفقد النجم المصري الاستحواذ على الكرة 17 مرة، بالتزامن مع كثرة محاولاته الهجومية وتحركاته في الثلث الأخير.

3 مراوغات ناجحة

واصل صلاح تفوقه في المواجهات الفردية، بعدما نجح في 3 مراوغات من أصل 4 محاولات، مستفيدًا من سرعته وقدرته على اختراق دفاع جالاتا سراي.

كما تعرض لـ3 أخطاء من لاعبي الفريق المنافس، في مؤشر على حجم الخطورة التي شكلها طوال المباراة.

6 التحامات أرضية ناجحة

ساهم صلاح أيضًا في الجانب البدني، حيث فاز بـ6 من أصل 10 التحامات أرضية، بينما فاز بالتحام هوائي واحد من أصل 3.

ليلة استثنائية بالأرقام

3 أهداف، تمريرة حاسمة، 4 تسديدات، 3 منها على المرمى، تمريرتان مفتاحيتان، فرصة كبيرة مصنوعة، 3 مراوغات ناجحة، و77% دقة تمرير.

أرقام تعكس حجم التأثير الذي صنعه محمد صلاح في ليلة إسقاط جالاتا سراي برباعية نظيفة، بعدما كان اللاعب الأبرز في المباراة وقاد طرابزون سبور لتحقيق انتصار كبير.