قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب وزير الخارجية: حجم الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية بلغ 14 مليار دولار
4 ضحايا و9 مصابين في تصادم ميكروباص وملاكي بطريق وادي فيران بجنوب سيناء .. صور
سفارة الولايات المتحدة في الإمارات تصدر تحذيراً أمنياً للأمريكيين المقيمين في البلاد
الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على البنية التحتية في السعودية.. وتؤكد احترام حرية الملاحة
محلل رياضي: صفقة بيزيرا ناجحة للزمالك.. والقلعة البيضاء ممكن تسدّد ديونها بهذه الطريقة
حكم دراسة المقامات وفنيات الصوت في تلاوة القرآن.. دار الإفتاء تحسم الجدل
يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026
بعد الهاتريك| مُحلل رياضي يكشف أمنيته بشأن انتقال محمد صلاح إلى إيطاليا : «عالمي يا بني»
البحرين تدين تصاعد الاعتداءات الحوثية ضد السعودية .. وتحذير للخارجية الأمريكية
بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام .. ماذا قدّم محمد صلاح في ليلة تاريخية أمام جالاتا سراي؟

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة فصل جديد من تألقه مع طرابزون سبور، بعد ما قاد فريقه إلى فوز كبير على جالاتا سراي برباعية نظيفة، في الجولة السادسة من الدوري التركي موسم 2026-2027.

«صلاح» كان حاضرًا في جميع أهداف طرابزون سبور، بعد ما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا آخر، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 88، وسط تحية كبيرة من الجماهير.

وحصل قائد منتخب مصر على تقييم 10/10 من شبكة «سوفا سكور»، بعدما قدم مباراة استثنائية على المستويين التهديفي وصناعة اللعب.

3 أهداف.. وهاتريك تاريخي

سجل صلاح ثلاثة أهداف خلال المباراة، ليكمل أول هاتريك له مع الأندية منذ تسجيله ثلاثية بقميص ليفربول أمام رينجرز في دوري أبطال أوروبا عام 2022.

كما صنع الهدف الرابع لطرابزون سبور، ليشارك بشكل مباشر في الأهداف الأربعة لفريقه أمام جالاتا سراي.

4 تسديدات.. و3 على المرمى

أطلق صلاح 4 تسديدات خلال المباراة، وصلت 3 منها إلى إطار المرمى، وتمكن من تحويل ثلاث منها إلى أهداف، بينما أهدر فرصة أخرى للتسجيل.

صناعة الخطورة

لم يتوقف تأثير صلاح عند التسجيل، حيث قدم تمريرتين مفتاحيتين وصنع فرصة محققة لزملائه، كما نجح في إرسال عرضية صحيحة من أصل 4 محاولات.

77 % دقة التمرير

مرر صلاح 30 كرة خلال اللقاء، وصلت 23 منها إلى زملائه، بنسبة دقة بلغت 77%، ليؤدي دورًا مهمًا في الربط بين وسط الملعب والخط الهجومي.

وفقد النجم المصري الاستحواذ على الكرة 17 مرة، بالتزامن مع كثرة محاولاته الهجومية وتحركاته في الثلث الأخير.

3 مراوغات ناجحة

واصل صلاح تفوقه في المواجهات الفردية، بعدما نجح في 3 مراوغات من أصل 4 محاولات، مستفيدًا من سرعته وقدرته على اختراق دفاع جالاتا سراي.

كما تعرض لـ3 أخطاء من لاعبي الفريق المنافس، في مؤشر على حجم الخطورة التي شكلها طوال المباراة.

6 التحامات أرضية ناجحة

ساهم صلاح أيضًا في الجانب البدني، حيث فاز بـ6 من أصل 10 التحامات أرضية، بينما فاز بالتحام هوائي واحد من أصل 3.

ليلة استثنائية بالأرقام

3 أهداف، تمريرة حاسمة، 4 تسديدات، 3 منها على المرمى، تمريرتان مفتاحيتان، فرصة كبيرة مصنوعة، 3 مراوغات ناجحة، و77% دقة تمرير.

أرقام تعكس حجم التأثير الذي صنعه محمد صلاح في ليلة إسقاط جالاتا سراي برباعية نظيفة، بعدما كان اللاعب الأبرز في المباراة وقاد طرابزون سبور لتحقيق انتصار كبير.

محمد صلاح طرابزون الدورى التركى اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

اكرامي

جبته ليه؟.. إكرامي يتساءل عن سبب عدم مشاركة هذا اللاعب مع الأهلي

صورة تعبيرية

خلال ساعات.. فتح باب التقدم للوحدات السكنية بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك»

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة.. والإيبارشية ترفع صلواتها من أجل الأسرة

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد: المحافظ تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. وتعلن مبادرتين لدعم مزارعي ومنتجي التمور

وكيل الصحة بالغربية

وكيل صحة الغربية تتفقد مستشفى حميات طنطا لإعدادها لـ«اعتماد الجودة بمعايير GAHAR»

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد توجه ببحث طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

بالصور

فستان محتشم.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

شيفروليه تراكس 2027 تظهر دون تمويه .. تغييرات بارزة في التصميم ومحرك 1.2 لتر

شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027

3 نجوم مصريين يجتمعون في ليلة غنائية مصرية استثنائية ضمن فعاليات موسم جدة| شاهد

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بطولة منى زكي.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل «طالع نازل»

منى زكي
منى زكي
منى زكي

فيديو

سوسن بدر

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

خالد سرحان

خالد سرحان: ​90% من الممثلين مش عارفين يعيشوا بسبب الأجور.. خاص

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد