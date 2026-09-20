بعد الهاتريك| مُحلل رياضي يكشف أمنيته بشأن انتقال محمد صلاح إلى إيطاليا : «عالمي يا بني»

أشاد المحلل الرياضي شادي حبشي بالتألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، بعد قيادته فريقه لتحقيق فوز كبير على جالاتا سراي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

وكتب شادي حبشي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «والله زمان يا صلاح.. عالمي يا بني».

وأضاف: «كان نفسي أشوف صلاح في الدوري الإيطالي، مش بشجع أي نادي في إيطاليا، بس كان نفسي أشوفه في اليوفي».

وقدم محمد صلاح أداءً مميزًا خلال المباراة، حيث افتتح التسجيل لطرابزون سبور بعد مرور 4 دقائق فقط، بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة على يمين حارس جالاتا سراي.

وأضاف سافيولو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 39 من تسديدة قوية، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.

وعاد النجم المصري ليعزز تقدم طرابزون سبور بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 44، قبل أن يختتم تألقه بتسجيل الهدف الرابع لفريقه والثالث له شخصيًا في الدقيقة 80، ليكمل الهاتريك.

وبهذا الانتصار، رفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف ليتصدر قائمة هدافي الدوري التركي.

وشهدت المباراة أيضًا طرد ليزلي أوجوتشوكو، لاعب جالاتا سراي، بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 87، بعد تدخل قوي على أحد لاعبي طرابزون سبور.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما توقف رصيد جالاتا سراي عند 13 نقطة في صدارة المسابقة.