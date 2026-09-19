وكيل صحة الغربية تتفقد مستشفى حميات طنطا لإعدادها لـ«اعتماد الجودة بمعايير GAHAR»

تفقدت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفى حميات طنطا لمتابعة الاستعدادات الجارية تمهيدًا لاعتماد المستشفى وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، والوقوف على مدى استيفاء متطلبات ومعايير الجودة والسلامة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية.

تحرك تنفيذي عاجل

وشملت الزيارة المرور على عدد من أقسام ووحدات المستشفى، ومراجعة جاهزية القوى البشرية، والأجهزة والمستلزمات الطبية، ومتابعة أعمال الصيانة والأعطال وسرعة التعامل معها، إلى جانب التأكد من توافر الاحتياجات اللازمة، ومراجعة تطبيق أدلة العمل والإجراءات المعتمدة، ومؤشرات الأداء وإدارة المخاطر.

كما تفقدت وحدة الأشعة المقطعية بالمستشفى، واطمأنت على مدى جاهزيتها وكفاءة الأجهزة واستمرارية التشغيل، والتأكد من توافر متطلبات التشغيل، مؤكدة على أهمية استمرار التدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية والإدارية بمختلف أقسام المستشفى، وقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

رفع كفاءة الخدمات

كما شددت على ضرورة سرعة تلافي أي ملاحظات أو أوجه قصور، واستكمال جميع المتطلبات اللازمة للاعتماد، مع المتابعة المستمرة لنسب الإنجاز، مؤكدة أن تطبيق معايير «GAHAR» لا يقتصر على استيفاء المتطلبات الورقية والإجرائية، وإنما يستهدف ترسيخ منظومة متكاملة للجودة والسلامة وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

تحسين خدمات

وعقب انتهاء المرور تم عقد اجتماع مع فريق العمل بالمستشفى ومديري الإدارات المعنية بالمديرية، لمناقشة ما تم رصده من ملاحظات، ومتابعة مدى الالتزام بالمعايير المطلوبة للاعتماد، حيث تم تكليف المختصين بإعداد الخطط التصحيحية اللازمة ومتابعة تنفيذها، تمهيدًا لاستيفاء متطلبات اعتماد المستشفى، مع التأكيد على استمرار الزيارات والمتابعات الميدانية بشكل دوري، للوقوف على ما تم إنجازه وتذليل أي معوقات، لحين الانتهاء من أعمال التجهيز والاستعداد للاعتماد.