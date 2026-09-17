رئيس جامعة طنطا يصدر قراراً بتكليف ياسر عبده مستشاراً للابتكار

أصدر الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، قراراً بتكليف الدكتور ياسر محمد عبده، الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم، مستشاراً لرئيس الجامعة للابتكار.

يأتي هذا القرار في إطار حرص إدارة الجامعة على دعم وتطوير بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس لخدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

توجيهات جامعة طنطا

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تولي اهتماماً بالغاً بملف الابتكار وريادة الأعمال، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على سعى الجامعة الدائم لتوفير بيئة محفزة للطلاب والباحثين لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكات بين جامعة طنطا ومختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية عبر حلول تكنولوجية مبتكرة.

تحرك تنفيذي عاجل





جدير بالذكر أن الدكتور ياسر عبده حصل على بكالوريوس فيزياء الطاقة العالية من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراة، وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل لدرجة أستاذ مساعد في 2024، وعين مديرا تنفيذيا لمركز رعاية الموهوبين والمبتكرين.