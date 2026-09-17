قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الفتوى: دعاء الأم يغير الأقدار في حياة الأبناء
الحصار الأمريكي على إيران.. إجبار 104 سفن تجارية على تغيير مسارها
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في البنوك
وزيرة خارجية فلسطين: تمديد أمريكا للقيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولينا مرفوض وغير مبرر
حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي
نزل 5 جنيهات .. سعر الذهب في الصاغة الآن
الصحة اللبنانية: 4386 شهيدا و12407 جرحى منذ 2 مارس الماضي
للمرة الثانية على التوالي.. مصر تحتفظ بلقب أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية في أوغندا
الأرصاد تكشف طقس الجمعة: انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى 33
السفير محمد حمدي الملا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تخفي الوجه الحقيقي للتنظيم.. حزب المصريين: الإخوان الإرهابية تعيد تدوير خطابها في أوروبا
هل تؤثر البيئة في تكوين شخصية الإنسان؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يصدر قراراً بتكليف ياسر عبده مستشاراً للابتكار

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أصدر الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، قراراً بتكليف الدكتور ياسر محمد عبده، الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم، مستشاراً لرئيس الجامعة للابتكار.

يأتي هذا القرار في إطار حرص إدارة الجامعة على دعم وتطوير بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس لخدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

توجيهات جامعة طنطا 

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تولي اهتماماً بالغاً بملف الابتكار وريادة الأعمال، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على سعى الجامعة الدائم لتوفير بيئة محفزة للطلاب والباحثين لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكات بين جامعة طنطا ومختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية عبر حلول تكنولوجية مبتكرة.

تحرك تنفيذي عاجل 



جدير بالذكر أن الدكتور ياسر عبده حصل على بكالوريوس فيزياء الطاقة العالية من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراة، وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل لدرجة أستاذ مساعد في 2024، وعين مديرا تنفيذيا لمركز رعاية الموهوبين والمبتكرين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جامعة طنطا جامعة الابتكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عراقجي: زيارتي للصين ستحدد التوازنات الاستراتيجية في المنطقة

المقاتلة المتطورة F-35

مخاوف أمريكية من تسريب تكنولوجيا F-35 إلى الصين

مطار الملكة علياء الدولي

مطار الملكة علياء الدولي بالأردن يستقبل أكثر من مليون مسافر خلال أغسطس الماضي

بالصور

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد