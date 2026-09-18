النصر يدين أحداث مباراة طنطا ويطالب بمحاسبة المتسببين

أدان مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة المهندس هشام قطب، الأحداث التي شهدها استاد طنطا عقب انتهاء مباراة الفريقين في دوري المحترفين.

وقال النادي، في بيان، إن عددًا من لاعبي طنطا، بمساندة بعض أفراد الجهاز الفني والإداري، إلى جانب أفراد من أمن الاستاد، اعتدوا على لاعبي النصر والجهازين الفني والإداري عقب إطلاق صافرة النهاية.

وأضاف البيان أن تدخل أفراد الشرطة حال دون استمرار الاعتداءات، مطالبًا لجنة المسابقات ولجنة الحكام باتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الأحداث.

وأشار النادي إلى أن طنطا حقق الفوز من ركلة جزاء يرى النصر أنها كانت محل شك.