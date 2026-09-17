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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة يشهد احتفالية اليوم المصري للموسيقى

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

شهد مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، احتفالية فنية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفاء بذكرى فنان الشعب سيد درويش، وضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة باليوم المصري للموسيقى.

استهلت الفعاليات بكلمة الموسيقار راجح داود، وألقاها عزت أحمد زكي مدير قصر ثقافة المنصورة، والتي أكدت أن الحضارة المصرية القديمة لم يكن عمادها العلم والمعرفة وحدهما، بل كان الإيقاع والنغمة والقدرة على التنظيم والتنسيق والإحساس بالتناغم والتآلف، لتتجسد العلاقة الوثيقة بين الحضارة والموسيقى، وأن انتظام الأصوات لا يعني التشابه، وإنما يعني القبول والتضامن والتكاتف برغم الاختلاف، وذلك جوهر الشخصية والهوية المصرية منذ قديم الأزل.

وانطلقت الفعاليات بعرض فني قدمته فرقة المنصورة للفنون الشعبية بقيادة أحمد عبد العظيم، وتضمن مجموعة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور منها: "الصيادين"، "نوارة"، "الفلاحي"، الصعيدي"، "البدوي"، و"البمبوطية".

وتواصلت فعاليات الحفل بعرض فني لفرقة "قادرون باختلاف" لذوي الهمم، تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية بقيادة وتدريب سهيلة أيمن علي، منها: "هو وهي" "واصلين"، "قلب الدنيا"، "يا كبير"، "أيوه يا دنيا"، و "يا حضرة العمدة".

أقيم الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للموسيقى والإدارة العامة للمهرجانات، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الدقهلية، ضمن برنامج مكثف أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، تضمن 27 عرضا فنيا بمختلف المحافظات.

مسرح أم كلثوم الفنان هشام عطوة فنان الشعب سيد درويش وزارة الثقافة

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