رسالة فكاهية.. طرابزون يحتفي بـ محمد صلاح: «حتى الموتوسيكل يتعب وراه»

احتفى الحساب الرسمي لنادي طرابزون سبور التركي بالنجم المصري محمد صلاح، عقب تألقه اللافت خلال مواجهة الفريق أمام جالطة سراي، في إطار منافسات الدوري التركي.

ونشر الحساب الرسمي لطرابزون رسالة فكاهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استغل خلالها سرعة محمد صلاح وانطلاقاته داخل الملعب، لتقديم صورة طريفة تعكس مدى صعوبة إيقاف النجم المصري عندما ينطلق بالكرة نحو مرمى المنافس.

«لما السرعة تبقى صلاح».. طرابزون يغازل النجم المصري

وكتب حساب طرابزون في رسالته: «لما السرعة تبقى صلاح.. حتى الموتوسيكل يتعب وراه.. هتلحقه إزاي؟ ما إنت مش هتعرف تلحقه».

وجاءت الرسالة في إطار الاحتفاء بقدرات محمد صلاح البدنية والفنية، خاصة مع ما يتمتع به اللاعب من سرعة كبيرة تساعده على تجاوز المدافعين وصناعة الخطورة في المساحات المفتوحة.

واختار النادي التركي أسلوبًا فكاهيًا للتعبير عن صعوبة مجاراة محمد صلاح، إذ شبّه سرعته بمطاردة الموتوسيكل، في إشارة إلى أن المدافعين يجدون أنفسهم أمام مهمة بالغة الصعوبة عند محاولة اللحاق به.

وتفاعل جمهور طرابزون مع المنشور بشكل واسع، خاصة أن صلاح أصبح أحد أبرز نجوم الفريق منذ انتقاله إلى صفوفه، ويحظى باهتمام جماهيري كبير منذ ظهوره الأول بقميص النادي.

ويقدم محمد صلاح حضورًا قويًا مع طرابزون، بعدما أصبح عنصرًا أساسيًا في الخط الهجومي للفريق، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة لكل ظهور له في الملاعب التركية.

وتأتي إشادة طرابزون بصلاح بعد الأداء الذي قدمه اللاعب خلال مواجهة جالطة سراي، حيث واصل النجم المصري لفت الأنظار بفضل تحركاته وسرعته وقدرته على صناعة الفارق.

رسالة طرابزون تختصر حكاية سرعة «مو»

ومن خلال الرسالة الطريفة، حاول الحساب الرسمي لطرابزون تلخيص واحدة من أبرز مميزات محمد صلاح، وهي سرعته الكبيرة وقدرته على التحول من الدفاع إلى الهجوم والانطلاق خلف خطوط المنافسين.

وبلغة ساخرة، أراد النادي التركي التأكيد على أن محاولة إيقاف صلاح أو اللحاق به عندما ينطلق ليست مهمة سهلة، وهو ما جعل عبارة «حتى الموتوسيكل يتعب وراه» تحظى باهتمام المتابعين.

وبات محمد صلاح أحد الأسماء التي تحظى بمكانة خاصة لدى جماهير طرابزون، في ظل الشعبية الكبيرة التي اكتسبها منذ انتقاله إلى الدوري التركي، واستمرار ظهوره بصورة لافتة مع الفريق.