حمزة العيلي عن تجسيده لشخصية مصطفى محمود: تحدٍ كبير والعمل يحمل مفاجآت عديدة |خاص

قال الفنان حمزة العيلي، في تصريحات خاصة لموقع «صدي البلد » الإخباري، إنه يجسد شخصية الدكتور مصطفى محمود، مؤكدًا أن الشخصية مختلفة وصعبة، وأن التحدي لا يقتصر على الشكل فقط، بل يمتد إلى الروح والتفاصيل كافة.

وأضاف “العيلي” أن تجسيد شخصية الدكتور مصطفى محمود يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه لا يفكر حاليًا في تجسيد شخصيات أخرى ضمن أعمال السيرة الذاتية، وأن تركيزه ينصب بالكامل على شخصية مصطفى محمود.

وكشف الفنان حمزة العيلي أن العمل سيشهد العديد من المفاجآت.



يُذكر أن آخر أعمال حمزة العيلي في الدراما مسلسل حكاية نرجس رمضان 2026.



يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور، كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.