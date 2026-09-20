«نفسي أدرّب منتخب مصر» .. عبد الناصر محمد يكشف حلمه الأكبر

كشف عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، عن خطة الفريق خلال فترة توقف منافسات الدوري، مؤكدًا أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال فترة التوقف بأفضل صورة ممكنة من أجل تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

وقال عبد الناصر محمد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن فريق القناة سيدخل معسكرًا مغلقًا خلال الأسبوع الجاري، مستغلًا فترة توقف الدوري بسبب ارتباطات المنتخب المصري.

وأوضح المدير الفني للقناة أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف، بهدف الحفاظ على جاهزية اللاعبين وتجهيز العناصر التي لم تحصل على فرصة المشاركة بشكل منتظم خلال المباريات الماضية.

وتحدث عبد الناصر محمد عن المنافسة في الدوري، مؤكدًا أن جميع المباريات صعبة، خاصة أن كل فريق يسعى لتحقيق الانتصارات وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط من أجل ضمان البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

وأشار إلى أن القناة واجه خلال الفترة الماضية أحد الفرق التي استهانت بالفريق باعتباره حديث الصعود، بعدما أكد أحد أفراد المنافس أنه سيحقق الفوز بسهولة، لكن نتيجة المباراة جاءت عكس التوقعات.

وأكد المدير الفني أن لاعبي القناة اكتسبوا المزيد من الثقة بعد تحقيق الفوز على فريق كبير مثل سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أن الانتصار كان له تأثير إيجابي على اللاعبين والجهاز الفني.

وأشاد عبد الناصر محمد بمستوى محمد شعبان، حارس مرمى القناة، مؤكدًا أنه يقدم مستويات مميزة ويستحق الحصول على فرصة للانضمام إلى صفوف منتخب مصر، كما أشاد بحازم أبو سنة، لاعب الفريق، مؤكدًا أنه لاعب مميز ولديه مستقبل كبير خلال الفترة المقبلة.

وكشف عبد الناصر محمد عن انتمائه الكروي، قائلًا إنه يشجع نادي الزمالك منذ الصغر، مشيرًا إلى أنه كان محظوظًا خلال مواجهاته أمام الفريق عندما كان لاعبًا، قائلا : «أنا زملكاوي».

واختتم المدير الفني لفريق القناة تصريحاته على رغبته في تدريب منتخب مصر مستقبلًا، قائلًا: «نفسي أدرب منتخب مصر، وأنا قدها الحمد لله».