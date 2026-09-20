جامعة بني سويف تحصد ذهبيتين في بطولة أفريقيا للجامعات.. وكريم محمود يحقق رقماً أفريقياً جديداً ويتأهل لكأس العالم

أعلن الدكتور طارق علي ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تحقيق الجامعة إنجازاً رياضياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها القارية، وذلك خلال منافسات بطولة أفريقيا للجامعات التي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالقاهرة خلال الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر 2026، وذلك بإشراف الدكتور حماده محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور حسام الهواري منسق الأنشطة الطلابية، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب،

وأوضح رئيس الجامعة أن الطالب كريم محمود تمكن من حصد ميداليتين ذهبيتين في منافسات ألعاب القوى ببطولة أفريقيا للجامعات، حيث توج بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو، كما أحرز الميدالية الذهبية الثانية في سباق 200 متر عدو، مؤكداً تفوقه وتميزه بين نخبة الرياضيين المشاركين من مختلف الجامعات الأفريقية.

وأضاف الدكتور حمادة محمد أنه لم يتوقف الإنجاز عند حصد الميداليات الذهبية، بل نجح اللاعب كريم محمود في تسجيل رقم أفريقي جديد في مسابقة 100 متر عدو، ليحقق إنجازاً تاريخياً يضاف إلى رصيد الجامعة الرياضي، وذلك ضمن الطالب التأهل إلى بطولة كأس العالم للجامعات المقبلة.

من جانبه ، تقدم الكابتن محمد فاروق بالتهنئة لإدارة النشاط الرياضي على هذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا استمرار دعم المواهب الرياضية المتميزة وتمثيل الجامعة بصورة مشرفة في المحافل المحلية والقارية والدولية.

