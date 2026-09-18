حملات مكثفة للنظافة وإزالة التعديات ومتابعة التصالح والخدمات بمراكز ومدن بني سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية في ملفات النظافة ورفع المخلفات، ومواجهة التعديات ومخالفات البناء والإشغالات، ورفع كفاءة الطرق والإنارة، ومتابعة ملفات التصالح والتراخيص، إلى جانب الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الأداء والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط بمختلف أنحاء المحافظة.

وعقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة محمد بكري اجتماع ضم رؤساء الوحدات القروية والمناطق ومديري الإدارة الهندسية والمهندسين ومسؤولي المتغيرات المكانية، لمتابعة سير العمل والتأكيد على متابعة أعمال البناء المخالف والإشغالات والتعامل معها وإزالتها في المهد، بالتزامن مع تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات بعدد من الشوارع والمواقع، فيما تواصلت أعمال النظافة بالوحدات القروية من خلال رفع أطنان من المخلفات بطريق بني بخيت، وقرية تزمنت الشرقية، ومنشأة حيدر، والزرابي، وطريق بني سويف / ببا الزراعي، كما تم مراجعة تراخيص المحال بحي الزهور، ورفع ناتج تطهير ترعة العشرة داخل الكتلة السكنية بقرية بلفيا، إلى جانب مسح وشفط المياه خلف مدرسة التجارة بالقرية.

وفي مركز ومدينة ببا، برئاسة العميد أحمد علاء الدين فؤاد، تمت متابعة أعمال اللجان الفنية للتصالح ومناقشة الملفات المتوقفة على المنظومة ومتابعة خطوات استكمالها وإنهائها، كما تم الالتقاء بالمواطنين المتواجدين بالمركز التكنولوجي وداخل الوحدة المحلية، بالتوازي مع متابعة أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية، مع تفريغ الحاويات الثابتة، كما تمت متابعة أعمال صبة أرضية مركز تجميع للقمامة بميدان الشيخ يس، ونقطة أخرى لتحسين المظهر الجمالي، إلى جانب متابعة دهان البلدورات لإعادة المنظر الجمالي، وفي أعمال القرى نفذت الوحدة المحلية لقرية سدس حملة نظافة بقرية هربشنت بعدة مناطق، كما تمت أعمال نظافة بقرية الشيخ سراج على الطريق السريع حتى محور الفشن، ونفذت الوحدة المحلية لقرية هلية أعمال نظافة عامة بمعدات الوحدة على طريق هلية/ سمسطا ومنطقة المظلة ومدخل القرية، وفي قرية قمبش نُفذت أعمال نظافة بمحيط وحدة الغسيل الكلوي، بينما شهدت قرية جزيرة ببا أعمال نظافة ورفع القمامة من أمام محطة الصرف الصحي، وأمام المدرسة التجريبية، وأمام مركز الشباب بالوحدة المحلية لقرية جزيرة ببا، كما نفذت قرية طنسا أعمال نظافة ورفع تراكمات أمام قريتي بني قاسم وبني ماضي، إلى جانب صيانة كشافات الإنارة على طريق أسيوط/ الزراعي أمام قريتي طحا وبني قاسم، وتنفيذ أعمال تجميل وإنشاء أحواض وزراعة مجموعة من الأشجار بجوار سور ملعب مركز الشباب ومدخل قرية بني ماضي بالجهود الذاتية، فضلًا عن تهذيب الأشجار بمدخل قرية البرانقة وفي قرية صفط راشين تمت صيانة كشافات الإنارة بطريق صفط راشين/ أبو شربان، وعلى صعيد الرقابة التموينية نفذت حملة للمرور على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 18 مخالفة.

وفي مركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم رئيس المركز، تم تنفيذ حملة نظافة بالمدينة شملت شارع جمال عبدالناصر، وشارع بورسعيد، وشارع المركز الجديد، وشارع شجرة الدر، وشارع سعد زغلول، وشارع مدرسة محمد فريد، وشارع المستوصف، وشارع البنك الأهلي، وطريق بني زايد، ومنطقة المرور، ومنطقة فاطمة الزهراء، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما قام رئيس المركز بالمرور ومتابعة أعمال تبطين ترعة بالزيتون، وفي قرية أشمنت تمت متابعة تنفيذ إزالة لعدد من حالات التعدي على الأرض الزراعية بالقرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الأخشاب المستخدمة، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات من القرية والتوابع وعلى جانبي الطريق السريع.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة إهناسيا، تم عقد اللقاء المفتوح لسماع شكاوى المواطنين، وتكليف المسؤولين والمعنيين بفحص الشكاوى والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، كما تمت متابعة الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة عدد من الحالات المخالفة على الأراضي الزراعية بقرية النويرة، إلى جانب متابعة حملة المرافق لرفع الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة، والتحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة سمسطا، عقد اللواء أسامة يونس رئيس المركز اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء القرى ومديري الإدارات بالوحدة المحلية، وذلك لتنفيذ توجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، والتي تضمنت عدم تقليم أو قص الأشجار إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة، والاهتمام بالنظافة اليومية بمحيط المساجد والكنائس والمدارس، وتكثيف أعمال الرقابة والتصدي لأي محاولات للشروع في البناء المخالف في المهد، ومعاينة العمارات السكنية الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية ووضع إعادة ترميمها، وإجراء حصر شامل لمشونات مواد البناء الواقعة بدائرة المركز، والتشديد على أصحاب محال بيع مواد البناء بعدم تنفيذ أي أعمال إلا بعد الاطلاع على ترخيص البناء، وترخيص جميع المركبات بالحملة الميكانيكية، وسرعة الرد على كافة المتغيرات المكانية، وتوعية المواطنين بأهمية التقدم بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية، إلى جانب إقامة معارض دائمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بالمدينة والقرى الأربع، كما تمت متابعة انتظام مرور معدات النظافة على نقاط تجميع القمامة حسب خطة العمل، ورفع الأتربة والمخلفات والقمامة بمناطق متفرقة من شوارع المدينة