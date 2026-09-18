افتتاح 3 مساجد بقرى محافظة بني سويف

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بعض رؤساء الوحدات المحلية في افتتاح 3 مساجد بقرى مركزي الفشن واهناسيا،بتكلفة إجمالية زادت عن 14 مليون جنيهاً، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وعمارة بيوت الله.

حيث افتتح الأستاذ مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن مسجد"الرحمن "بقرية صفط العرفا "إنشاء جديد" على مساحة 500 م² ،بتكلفة 6.5 مليون جينهاً "جهود ذاتية"،وذلك بحضور: فضيلة الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف،فضيلة الشيخ رضا عبدالحليم مدير الوعظ بالأزهر الشريف منطقة بنى سويف، الشيخ أحمد الجزار مدير إدارة أوقاف الفشن، الأستاذ ضياء الدين إبراهيم، الأستاذ طه سعد نائبي رئيس المدينة ،الشيخ عبدالله عبدالعظيم مسئول المساجد بالإدارة، الأستاذ حيدر حسين مدير الرصد الميدانى بالوحدة المحلية،حيث ألقى وكيل الوزارة خطبة الصلاة ، والتي تناولت موضوع " انزلوا الناس منازلهم" أشار فيها إلى الهدي النبوي في تقدير أهل الفضل والمكانة، وأدب المجالس وحفظ كرامة الناس والالتزام بالخُلق الراقي .

كما شهد "اليوم" افتتاح مسجد "عباد الرحمن" بقرية الشُقر،بعد تطويره ورفع كفاءته ، على مساحة 231مترا وبتكلفة 959 ألف جنيهاً " خطة الوزارة" ،حيث أقيمت الصلاة بالمسجد بعد افتتاحه وبحضور:الأستاذ أشرف حمزاوى نائب رئيس مركز ومدينة الفشن، الدكتور مصطفى كمال مدير الدعوة بمديرية أوقاف بنى سويف،الأستاذ أيمن جامع رئيس قرية الفنت،الشيخ أحمد عيساوى مدير الإرشاد بإدارة الأوقاف ومفتش المساجد بدائرة الوحدة المحلية بالفنت وأهل قرية الشقر

فيما افتتح الأستاذ أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة إهناسيا، مسجد "العوانسة" بقرية ميانة بعد" إحلاله وتجديده “بتكلفة 7 ملايين جنيها "جهود ذاتية"، على مساحة 276 متر، وذلك في حضور:النائب سيد الجزار عضو مجلس النواب، الأستاذ علي حماد ،والأستاذ جمال جمعة نائبي رئيس المدينة، فضيلة الشيح حسنين عزوز مدير أوقاف اهناسيا، والأستاذ وائل سعد رئيس قرية براوة، الأستاذ أحمد محمد رئيس قرية العواونة، واللواء سامي توفيق والدكتور علي بدر أعضاء مجلس النواب السابقين، وأهالي قرية ميانة.