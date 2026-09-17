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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف تختتم برنامج الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي للعاملين بالمنشآت الرياضية

شباب ورياضة بني سويف
شباب ورياضة بني سويف

اختتمت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، أمس الأربعاء فعاليات البرنامج التدريبي للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، والذي نظمته من خلال إدارة الأداء الرياضي على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 سبتمبر الجاري، بنادي المعلمين وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية ومعهد اليونسكو ووزارة الشباب والرياضة، وتفعيلًا للمبادرة القومية «أنا متعلم مدى الحياة»، وبهدف رفع كفاءة العاملين في مجال الإصابات ومسؤولي ومشرفي حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية.

ويأتي تنفيذ مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" تحت الإشراف العام للسيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، من خلال فريق اليونسكو بديوان عام محافظة بني سويف، برئاسة الدكتورة هند أحمد رئيس الفريق، وعضوية الدكتور مصطفى أبو اليزيد، ومنسق المشروعات والتقارير الأستاذ محمد طه، وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة.

كما يأتي تنفيذ البرنامج التدريبي ضمن حرص الوزارة الشباب ومديرية الشباب والرياضة ببني سويف على تعزيز معدلات الأمان والسلامة داخل المنشآت الشبابية والرياضية، وتأهيل العاملين في مجال الإصابات بالهيئات التابعة للمديرية بصورة دورية، بما يضمن جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة وسرعة، والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها رواد المنشآت والرياضيون.

حيث تم تنفيذ فعاليات البرنامج تحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، وإشراف الأستاذ هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، والدكتور أبو الخير عبدالتواب وكيل المديرية للرياضة، والأستاذ أحمد حمد مدير إدارة الأداء الرياضي، والدكتور إرميا وديع صموئيل منسق المبادرة بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة أن البرنامج يستهدف إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل الفوري والسريع مع حالات الإصابات والغرق، والسيطرة على المواقف الطارئة، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للرواد والرياضيين داخل المنشآت الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى أهمية التدريب المستمر للعاملين ورفع جاهزيتهم للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

وحاضر في البرنامج د.محمد حسين رئيس قسم علوم الصحة بكلية العلوم الرياضية، إلى جانب مشرفي هيئة الإسعاف، حيث تناولت المحاضرات الطرق الحديثة للتعامل مع حوادث حمامات السباحة والتعامل الآمن مع المصابين، والخطوات الأساسية للإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب عند اللزوم، بالإضافة إلى التدريب على التعامل مع حالات الاختناق والنزيف والكسور الناتجة عن الحوادث المائية.

وفي ختام فعاليات اليوم الثاني والأخير، تم منح المشاركين الشهادات الدالة على إتمام البرنامج التدريبي بنجاح، واختُتمت الفعاليات بالتقاط الصور الجماعية التذكارية، تأكيدًا على أهمية استمرار برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العاملين، بما يسهم في توفير بيئة شبابية ورياضية أكثر أمنًا وسلامة.

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