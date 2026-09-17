هالة فؤاد بطلة لـ كليب بالذكاء الاصطناعي .. محمود غالي يطرح «I Love You»

طرح المطرب الشاب محمود غالي أحدث أغنياته بعنوان «I Love You»، في تجربة فنية تجمع بين الموسيقى وأجواء النوستالجيا والحنين إلى زمن الفن الجميل.

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع إبراهيم منير، فيما تولى عبده سعد إخراج الفيديو كليب، الذي اعتمد بشكل لافت على استعادة تفاصيل وملامح من الماضي، في أجواء تحاكي تريند فترة الثمانينيات وما ارتبط بها من ذكريات لدى الجمهور.

وحرص "غالي" في الكليب على توظيف مجموعة من التفاصيل والأيقونات التي ارتبطت بذاكرة أجيال سابقة، من بينها ظهور هاتف نوكيا 3310، وأجهزة كوداك، وكابينة ميناتل، إلى جانب عدد من العناصر البصرية التي تعيد المشاهد إلى أجواء زمن مضى، في محاولة لاستحضار مشاعر الحنين والذكريات.

وتأتي المفاجأة الأبرز في الكليب من خلال ظهور الفنانة الراحلة هالة فؤاد كبطلة للعمل، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في معالجة تستعيد حضورها وذكراها أمام الجمهور من جديد.

ويواصل محمود غالي من خلال «I Love You» اهتمامه باستحضار نجوم الزمن الجميل والاحتفاء بذكراهم عبر أعماله المصورة، إذ سبق أن قدم تجارب مشابهة استعان خلالها بتقنيات الذكاء الاصطناعي لاستعادة صور عدد من النجوم الراحلين، من بينهم سعاد حسني وشيرين سيف النصر وغيرهما.

ويقدم الكليب تجربة بصرية تعتمد على المزج بين الحاضر وذكريات الماضي، لتصبح «I Love You» رحلة قصيرة إلى زمن يحمل الكثير من التفاصيل التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور.