فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحديث منظومة عدادات الكهرباء ، من خلال التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع واستبدال العدادات التقليدية، ضمن خطة تستهدف حوكمة منظومة العدادات وتقليل التدخل البشري ورفع دقة تسجيل الاستهلاك.

وتنفذ شركات توزيع الكهرباء عمليات استبدال العدادات على مراحل، مع إعطاء أولوية لبعض الحالات التي تحتاج إلى تحديث، وعلى رأسها العدادات المعطلة والحالات التي لا يظهر بها استهلاك فعلي لفترات طويلة.

وكانت وزارة الكهرباء، أوضحت ان استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي ينفذها قطاع الكهرباء لتحديث منظومة القياس وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.

فاتورة الكهرباء 30 جنيه

من العلامات التي تستحق انتباه أصحاب العدادات التقليدية، استمرار صدور فاتورة كهرباء بقيمة منخفضة للغاية، لا تتعدي 30 جنيها، وهي رسوم خدمة العملاء مع عدم وجود استهلاك فعلي .فتعد من الشقق المغلقة أو العداد معطل، أو أن استهلاك الكهرباء بها شبه منعدم، وهو ما يجعل بيانات العداد تشير إلى عدم وجود استهلاك حقيقي يذكر، فتقوم شركات توزيع الكهرباء بتغيير العداد تنفيذا لتوجيهات وزير الكهرباء بتغيير العدادات للوحدات المغلقة والعدادات المعطلة.

تغيير عدادات الكهرباء التقليدية

يأتي استبدال العدادات التقليدية في إطار خطة أوسع لتحديث شبكات التوزيع والتحول إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في قياس الاستهلاك، إلى جانب تركيب العدادات الذكية والتوسع في العدادات مسبقة الدفع.

وأكدت وزارة الكهرباء، أن حوكمة منظومة العدادات واستخدام التكنولوجيا الحديثة من الإجراءات التي تستهدف تحسين الخدمة وتقليل تدخل العنصر البشري ورفع كفاءة منظومة توزيع الكهرباء.

تتيح العدادات مسبقة الدفع متابعة الاستهلاك بصورة أكثر انتظامًا، حيث يدفع المشترك قيمة الاستهلاك مقدمًا ويتم خصم قيمة الطاقة المستهلكة من الرصيد الموجود بالعداد.

وتقوم شركات توزيع الكهرباء بحصر العدادات المعطلة والعدادات الميكانيكية ضمن خطط تحسين كفاءة الطاقة وحوكمة منظومة العدادات.

ماذا تفعل إذا كانت فاتورة الكهرباء 30 جنيهًا؟

إذا كان المواطن يستخدم الوحدة بصورة طبيعية ويفاجأ باستمرار صدور فاتورة منخفضة للغاية لا تتناسب مع الاستهلاك الفعلي، فمن الأفضل مراجعة قراءة العداد والفاتورة والتأكد من عدم وجود مشكلة في تسجيل الاستهلاك.

أما إذا كانت الوحدة مغلقة بالفعل ولا يوجد بها استهلاك، فإن انخفاض الفاتورة يعكس ببساطة انخفاض الاستهلاك، ولا يعني وحده وجود مخالفة أو مشكلة في العداد.

وفي جميع الأحوال، يظل قرار استبدال العداد من اختصاص شركة توزيع الكهرباء وفق خطة الإحلال والحالة الفنية وبيانات الاستهلاك المسجلة على العداد.