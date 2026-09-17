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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفاجأة.. التصالح وحده لا يكفي لتحويل عداد الكهرباء الكودي لقانوني

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

كشف مصدر بوزارة  الكهرباء والطاقة المتجددة عن تفاصيل التعامل مع عداد  الكهرباء الكودي بعد الانتهاء من إجراءات التصالح، موضحًا أن هناك مسارين أمام صاحب العداد، الأول الاكتفاء بالتصالح والعودة إلى المحاسبة وفق نظام شرائح استهلاك الكهرباء، والثاني تحويل العداد إلى عداد قانوني باسم المشترك.

التصالح يحول العداد الكودي إلى شرائح

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لصدي البلد  أن إتمام التصالح على مخالفات البناء يتيح للعداد الكودي العودة إلى نظام الشرائح بدلًا من المحاسبة بالسعر الموحد المطبق على العدادات الكودية في العقارات المخالفة، على أن تتم المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك المعمول بها.

وأشار إلى أن المشترك الذي يرغب في الاكتفاء بالتصالح والعودة إلى نظام الشرائح لا يحتاج إلى تحويل العداد إلى عداد قانوني باسمه، حيث يكون الهدف في هذه الحالة هو تسوية وضع العقار والاستفادة من نظام المحاسبة بالشرائح.

أما في حالة رغبة المواطن في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني وتسجيله باسمه، فأكد المصدر أن الأمر يختلف عن مجرد التصالح، إذ يتطلب استكمال إجراءات التحويل والحصول على موافقة الهيئة الهندسية، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

وبذلك يصبح أمام أصحاب العدادات الكودية مساران مختلفان بعد التصالح: الأول العودة إلى نظام الشرائح مع استمرار العداد في وضعه وفق الإجراءات المقررة، والثاني استكمال إجراءات تحويله إلى عداد قانوني باسم المشترك.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تسوية أوضاع العدادات الكودية وربطها بالموقف القانوني للعقارات، حيث أكدت تقارير حديثة أن تحويل العداد الكودي إلى قانوني لا يستلزم بالضرورة تغيير العداد نفسه، وإنما يمكن أن يقتصر على استكمال إجراءات التعاقد وتسجيل بيانات المشترك وفق الضوابط المحددة. 

الفرق بين العداد الكودي والقانوني

 العداد الكودي وعداد الكهرباء مسبوق الدفع «الكارت» كلاهما من العدادات مسبقة الدفع، ولا يختلفان في الشكل الخارجي أو طريقة الشحن والاستخدام.

ويتمثل الاختلاف الأساسي في الوضع القانوني، فالعداد الكودي يتم تركيبه بصورة مؤقتة دون اسم ودون وجود تعاقد قانوني بين المنتفع وشركة الكهرباء، ولا يترتب على تركيبه منح المنتفع حقوقًا قانونية بالنسبة للوحدة.

أما العداد مسبوق الدفع القانوني، فيتم تركيبه بموجب تعاقد مع شركة توزيع الكهرباء، ويكون مرتبطًا ببيانات المشترك، وتصدر مستندات التعامل الخاصة به باسم المتعاقد.

والفرق الجوهري بين العدادين هو سعر الكيلوات، حيث إن عداد الكهرباء مسبوق الدفع يعمل بنظام الشرائح ويبدأ سعر الكيلوات من 68 قرشا فى الشريجة الأولى، أما العداد الكودى فيحاسب بسعر الشريحة الموحدة من أول كيلوات وهو 2.74 قرش.

وزارة الكهرباء العداد الكودي العدادات الكودية التصالح في مخالفات البناء

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