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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 أسباب تؤدي إلى تلف محرك السيارة بالكامل..تركيا تعود إلى فورمولا 1..إيران تشدد الرقابة على الوقود

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

5 أسباب تؤدي إلى تلف محرك السيارة بالكامل.. تفاصيل
يعد محرك السيارة من أكثر الأجزاء التي تحتاج إلى متابعة وصيانة دورية، خاصة أن بعض الأعطال التي تبدأ بمؤشرات بسيطة قد تتطور خلال فترة قصيرة إلى أضرار جسيمة تتطلب إصلاحات مكلفة أو تغيير أجزاء رئيسية من المحرك. 


 

تركيا تعود إلى فورمولا 1.. إسطنبول تستضيف سباق 2027 بعد غياب 6 سنوات
تعود تركيا إلى روزنامة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 خلال موسم 2027، بعدما أعلن منظمو البطولة والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إدراج جائزة تركيا الكبرى مجددا، بعد غياب عن البطولة منذ عام 2021.


 

روبوتات تتولى ركن سيارات المسافرين في مطار جاتويك بلندن
بدأ مطار لندن جاتويك تجربة تقنية جديدة تعتمد على روبوتات متخصصة في ركن سيارات المسافرين، بهدف تطوير خدمات مواقف السيارات بعيدة المدى وتوفير وسيلة أكثر تنظيم للتعامل مع المركبات خلال فترات سفر أصحابها.

إيران تشدد الرقابة على الوقود.. حجز 163 سيارة بسبب تكرار التزود خلال 48 ساعة
صعدت السلطات الإيرانية إجراءاتها لمراقبة استهلاك الوقود، بعدما أمر القضاء في مدينة رودان بحجز 163 سيارة وإلغاء بطاقات الوقود الخاصة بها، عقب رصد قيام تلك المركبات بالتزود بالوقود أكثر من مرة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة.



القيادة الذاتية.. طوكيو تستعد لعصر التاكسي الذكي في 2027
تستعد العاصمة اليابانية طوكيو لدخول مرحلة جديدة في خدمات سيارات الأجرة، بعدما أعلنت ثلاث شركات هي جو، وايمو، نيهون كوتسو خطط لإطلاق خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة دون سائق داخل المدينة خلال عام 2027.

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