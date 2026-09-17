منافسة فنية.. ابنة مديحة كامل تكشف حقيقة خلاف والدتها مع نبيلة عبيد

كشفت ميريهان الريس ابنة الفنانة الراحلة مديحة كامل حقيقة ما تردد عن وجود خلاف بينها وبين الفنانة نبيلة عبيد، مؤكدة أن الأمر ارتبط بالمنافسة الفنية بينهما، ولم يصل إلى وجود عداوة أو خلاف شخصي.

وقالت ابنة مديحة كامل، خلال لقائها ببرنامج «الستات» مع الإعلامية سهير جودة، إن المنافسة بين النجمتين خلال فترة عملهما في الوسط الفني تسببت في بعض التوترات، إلا أن العلاقة بينهما تغيرت فيما بعد، خاصة عقب اعتزال مديحة كامل وارتدائها الحجاب.

وأشارت إلى أن والدتها ونبيلة عبيد أصبحتا على علاقة طيبة بعد ذلك، وكان بينهما تواصل ولقاءات، نافية ما تردد عن وصول الأمر إلى عداوة شخصية بينهما.

صداقات مديحة كامل في الوسط الفني

وتحدثت ابنة مديحة كامل أيضًا عن علاقات والدتها بعدد من نجوم الوسط الفني، وأنها كانت تجمعها علاقة صداقة قوية بكل من الفنان حسين فهمي والفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

كما كانت على تواصل مستمر مع عدد من الفنانات، من بينهن سهير رمزي، وسهير البابلي، وميرفت أمين، وشادية.

ابنة مديحة كامل تكشف سبب اعتزالها

وأوضحت ميريهان أن مرض جدتها كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت والدتها إلى إعادة التفكير في حياتها واتخاذ قرار الاعتزال، قائلة إن مديحة كامل كانت تصور مسرحية مع الفنان الراحل سعيد صالح عندما أصيبت والدتها بجلطة في المخ، فقررت ترك كل شيء والجلوس بجوارها.

وتابعت أن والدتها رأت والدتها التي كانت تتمتع بجمال لافت، وقد تغير شكلها سريعًا خلال أيام بسبب المرض، موضحة أن هذا المشهد كان صدمة كبيرة لها وجعلها تدرك أن «كل شيء زائل»، وأن الجمال والجسد والمظهر لن يدوموا.

وأكدت أن هذه التجربة دفعت مديحة كامل إلى دراسة الدين والتقرب إلى الله، مشيرة إلى أنها كانت تقرأ خواطر الشيخ الشعراوي، وتستمع إلى دروس الشيخ عمر عبد الكافي، وتقرأ في الفقه والسنة والشريعة والقرآن وتفسيره، كما أدت العمرة مع ابنتها قبل ارتداء الحجاب بسنوات.

مديحة كامل والحجاب

وعن حجاب والدتها، نفت ميريهان أن يكون القرار مفاجئًا أو مرتبطًا بسبب واحد كما تردد، مؤكدة أن مديحة كامل كانت حريصة على الصلاة حتى خلال فترات التصوير.

وقالت إن والدتها كانت تستأذن أثناء التصوير وتذهب إلى مكان بعيد عن أعين الجميع، ثم ترتدي إسدالها وتصلي في موعد الصلاة، مضيفة أنها كانت تحرص على تعليمها الصلاة منذ طفولتها.

وكشفت مريهان أنها تأخرت في ارتداء الحجاب رغم طلب والدتها، قبل أن تستمر الأخيرة في الدعاء لها والبكاء، قائلة إنها كانت تسمع والدتها تناجي الله وتقول: «أنا كنت بضربها على الصلاة بس عمري ما قلت لها تتحجب».

وأضافت أن الأمر استمر نحو شهرين، قبل أن ترتدي الحجاب دون تخطيط مسبق، مؤكدة أن دعوات والدتها كانت سببًا مؤثرًا في اتخاذها القرار.

كما تحدثت عن الجانب الحازم في شخصية والدتها، موضحة أنها كانت شديدة في تربيتها، وكانت تمنعها من التأخر خارج المنزل، وروت أنها في إحدى المرات عادت في العاشرة والنصف مساءً، رغم أن الموعد المحدد لها كان الثامنة، فضربتها والدتها بقوة تسببت في سقوط إحدى أسنانها.

وأشارت إلى أن هذا التشدد كان نابعًا من خوف والدتها الشديد عليها، خاصة في ظل عدم وجود الهواتف المحمولة وقتها، موضحة أنها أصبحت لاحقًا تشعر بالخوف نفسه على أبنائها.