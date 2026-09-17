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مواعيد مباريات اليوم الخميس 17-9-2026 والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 17-9-2026 والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
رباب الهواري

تقام اليوم الخميس 17-9-2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي ونورويتش سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقاء يوفنتوس ونيميجين الهولندي في الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي X نورويتش سيتي – 9.30 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

ليفيسكي صوفيا X سالزبورج – 7.45 مساء – beIN Sports HD 3

أو إف آي كريتي X هوفنهايم – 7.45 مساء - beIN Sports HD 1

بشكتاش X مارسيليا – 10 مساء - beIN Sports HD 3

سيلتيك الأسكتلندي X فرينكفاروزي – 10 مساء - beIN Sports HD 5

كريستال بالاس X ليك بوزنان – 10 مساء - beIN Sports HD 4

يوفنتوس X إن إي سي نيميجين – 10 مساء - beIN Sports HD 1

ليلستروم X تورينسي – 10 مساء – beIN Sports XTRA 1

ريال سوسيداد X بورنموث – 10 مساء - beIN Sports HD 8

فيكتوريا بلزن X يونيون سانت جيلواز – 10 مساء - beIN Sports HD 9

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس X خيتافي – 8 مساء - beIN Sports HD 6

مالاجا X فياريال – 10.30 مساء - beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

زد X القناة – 5 مساء – On Sport Max

الشرقية إنبي X بيراميدز – 8 مساء - On Sport Max

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