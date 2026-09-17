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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد خارقة لجسمك.. ماذا يحدث لك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

ماذا يحدث لك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
رنا عصمت

الفاصوليا البيضاء أو الفاصوليا الناشفة والبعض يسميها فاصوليا حب ،، تعتبر الفاصوليا البيضاء من المأكولات المميزة بنكهتها وفوائدها .. فهي محملة بعناصر غذائية عظيمة تمد الجسم بفوائد صحية فريدة.

تحتوي الفاصوليا البيضاء على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومعادن وتحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، كما تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتينات وحمض الفوليك وعلى العديد من المعادن مثل الحديد، الفسفور، المنجنيز، البوتاسيوم، الصوديوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، فيتامين A، فيتامين B6، فيتامين E، فيتامين D، فيتامين K.



وكل تلك العناصر والفيتامينات تجعل من الفاصوليا اليضاء طعام صحي يمنح الجسم فوائدة علاجية كثيرة مثل: تنظيم مستوى سكر الدم، وتعزيز صحة القلب، وعلاج الانيميا، وتقوية العظام، والوقاية من السرطان، ومنع العيوب الخلقية، وغيرها من الفوائد التي سنتعرف عليها في السطور التالية حسب ما نشر موقع "naturalfoodseries".

فوائد الفاصوليا البيضاء..

1-تحتوي الفاصوليا البيضاء على الكثير من الألياف الغذائية، والتي تعمل على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

تحتوي الفاصوليا البيضاء على كمية عالية من البروتين، والذي يعتبر أساسياً لبناء العضلات وتجديد الأنسجة في الجسم.

2-تحتوي الفاصوليا البيضاء على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، مثل فيتامين C والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

3-الفاصوليا البيضاء تعزز صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية، حيث إنها تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية والتي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.
 

ماذا يحدث لك عند تناول الفاصوليا البيضاء الفاصوليا البيضاء الفاصوليا الناشفة فاصوليا حب

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ماذا يحدث لك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
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