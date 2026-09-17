معدات عسكرية.. دورية إيطالية ترصد قافلة بحرية روسية أثناء توجهها إلى طبرق

أفادت وكالة نوفا الإيطالية بوصول قافلة بحرية روسية إلى ميناء طبرق شرقي ليبيا، بعد أن رصدت دورية إيطالية تحرك المجموعة البحرية الروسية في البحر المتوسط أثناء توجهها نحو السواحل الليبية.

وذكرت الوكالة أن القافلة، التي تعد الثانية من قافلتين روسيتين دخلتا البحر المتوسط بين أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، وصلت إلى طبرق، فيما تشير صور أقمار صناعية إلى وجود سفن روسية داخل الميناء وبالقرب من مدخله.

وبحسب المعلومات التي أوردتها «نوفا»، تضم القافلة سفينة الشحن أنستاسيا وسفينة الإنزال يوري أرسينيفسكي وسفينة الإنزال من فئة «روبوشا» ألكسندر شابالين، وسط مؤشرات على نقل معدات ومركبات عسكرية.

وكانت طائرة دورية بحرية تابعة للقوات الجوية الإيطالية من طراز P-72A قد رصدت القافلة في وسط البحر المتوسط في 10 سبتمبر، وفق موقع «Itamil Radar» المتخصص في تتبع النشاط العسكري، وذلك بعدما توقفت السفن الثلاث عن بث بياناتها عبر نظام التعريف الآلي للسفن.

وأظهرت صور أقمار صناعية التُقطت في 13 سبتمبر وجود السفن الروسية في محيط ميناء طبرق، بينما كشفت صور سابقة عن مركبات وشاحنات على متن سفينة الشحن، إضافة إلى مركبات مدرعة بالقرب من سفينة الإنزال. ولم تصدر السلطات الروسية أو الليبية، حتى الآن، إعلانًا رسميًا بشأن طبيعة المعدات المنقولة أو الجهة التي ستتسلمها.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار متابعة التحركات العسكرية الروسية في البحر المتوسط، ولا سيما النشاط المرتبط بالساحل الشرقي الليبي، مع تزايد الاهتمام الأوروبي بحركة السفن العسكرية الروسية في المنطقة.