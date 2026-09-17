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تباين عالمي ومحلي .. أسعار الحديد اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تباين عالمي ومحلي .. أسعار الحديد اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

أسعار الحديد محليا وعالميا
أسعار الحديد محليا وعالميا
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد عالميًا خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر 2026، وفقًا لبيانات سوق الصلب العالمية، استقر سعره في السوق المحلي اليوم دون تغييرات تذكر.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

خردة الحديد والمواد الخام

ارتفعت خردة HMS 1&2 (الأمريكية المنشأ) في تركيا إلى 390 دولارًا للطن CFR، محققة ارتفاعًا بـ10 دولارات عن الأسبوع السابق.

وتراجعت أسعار خام الحديد بنسبة 62% إلى 99 دولارًا للطن CFR(أستراليا)، في انخفاض طفيف بمقدار دولار واحد فقط.

 أسعار البليت

سجل البليت الروسي ارتفاعًا إلى 465–475 دولارًا للطن FOB بزيادة 5 دولارات، فيما بلغ البليت الصيني نطاق 470–475 دولارًا للطن FOB برفع 3 دولارات.

 أما البليت التركي (منشأ دول رابطة الدول المستقلة) فوصل إلى 515–525 دولارًا للطن CFR بزيادة 5 دولارات للطن.

المنتجات النهائية (الأكثر ارتفاعًا)

احتل حديد التسليح التركي الصدارة بزيادة أسبوعية بـ 18 دولارًا للطن، ليستقر في نطاق 610–630 دولارًا للطن FOB. 

وارتفعت لفائف الأسلاك التركية بـ 8 دولارات للطن، لتصل إلى 610–630 دولارًا للطن FOB.

 المنتجات المسطحة (الأكثر استقرارًا)

استقرت لفائف الصلب المسطح الساخن الروسية عند 500–510 دولارات للطن FOBدون تغيير، بينما ارتفعت لفائف الصلب المسطح البارد الصينية (سماكة 1 مم) بـ 5 دولارات، لتستقر عند 550–560 دولارًا للطن FOB.

أسعار الحديد المحلية اليوم الخميس  في مصر

 أسعار مصانع الحديد 

-سجل سعر حديد عز 40.800 ألف جنيه للطن.

-قادت مصنع بشاي للصلب قائمة الأسعار بـ 39956 جنيهًا للطن، تليها حديد العتال عند 39500 جنيه. 

-وسجل كل من حديد المراكبي والمصريين المستوى ذاته عند 39400 جنيه للطن.

-بينما بلغت أسعار مصنع الكومي حوالي 38500 جنيه للطن الواحد. 

-سجل حديد مصر ستيل أدني سعرا  عند 37500 جنيه للطن.

أسعار الحديد خردة الحديد أسعار البليت أسعار الحديد المحلية سعر طن الحديد

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