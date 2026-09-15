ارتفاع أسعار الحديد عالميًا ومحليًا خلال سبتمبر 2026.. تفاصيل سعر الطن

شهدت أسعار معظم منتجات الحديد والصلب الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر 2026، وفقًا لبيانات سوق الصلب العالمية.

وتزامن الاتجاه الصعودي في الأسواق العالمية مع ارتفاع أسعار عدد من أنواع الحديد في السوق المحلية، إذ زاد سعر طن الحديد الاستثماري، كما سجل حديد عز ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بمستويات الأسبوع السابق.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026.

خردة الحديد والمواد الخام

ارتفعت خردة HMS 1&2 (الأمريكية المنشأ) في تركيا إلى 390 دولارًا للطن CFR، محققة ارتفاعًا بـ10 دولارات عن الأسبوع السابق.

وتراجعت أسعار خام الحديد بنسبة 62% إلى 99 دولارًا للطن CFR(أستراليا)، في انخفاض طفيف بمقدار دولار واحد فقط.

أسعار البليت

سجل البليت الروسي ارتفاعًا إلى 465–475 دولارًا للطن FOB بزيادة 5 دولارات، فيما بلغ البليت الصيني نطاق 470–475 دولارًا للطن FOB برفع 3 دولارات.

أما البليت التركي (منشأ دول رابطة الدول المستقلة) فوصل إلى515–525 دولارًا للطن CFR بزيادة 5 دولارات للطن.

المنتجات النهائية (الأكثر ارتفاعًا)

احتل حديد التسليح التركي الصدارة بزيادة أسبوعية بـ 18 دولارًا للطن، ليستقر في نطاق 610–630 دولارًا للطن FOB.

وارتفعت لفائف الأسلاك التركية بـ 8 دولارات للطن، لتصل إلى 610–630 دولارًا للطن FOB.

المنتجات المسطحة (الأكثر استقرارًا)

استقرت لفائف الصلب المسطح الساخن الروسية عند 500–510 دولارات للطن FOBدون تغيير، بينما ارتفعت لفائف الصلب المسطح البارد الصينية (سماكة 1 مم) بـ 5 دولارات، لتستقر عند 550–560 دولارًا للطن FOB.

أسعار الحديد المحلية اليوم في مصر

سجل طن الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء ارتفاعًا بنحو 335.35 جنيه، ليصل إلى 38194.51 جنيه للطن. بينما زاد حديد عز 189.63 جنيه، ليستقر عند 39833.26 جنيه للطن.

أسعار مصانع الحديد

-قادت مصنع بشاي للصلب قائمة الأسعار بـ 39956 جنيهًا للطن، تليها حديد العتال عند 39500 جنيها.

-وسجل كل من حديد المراكبي والمصريين المستوى ذاته عند 39400 جنيها للطن.

-بينما بلغت أسعار مصنع الكومي حوالي38500 جنيها للطن الواحد.

-سجل حديد مصر ستيل أدني سعرا عند 37500 جنيها للطن.

وتعكس حركة الأسعار اتجاهًا صعوديًا واضحًا في معظم أسواق المنتجات طويلة الصلب والمواد الخام الوسيطة، خاصة مع ارتفاع أسعار الخردة والبليت بشكل متزامن. غير أن سوق المنتجات المسطحة ظل أكثر تباينًا، محققًا استقرارًا نسبيًا في بعض المنتجات الروسية مقابل ارتفاعات في نظيراتها الصينية.