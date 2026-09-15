قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم لبحث التطورات في باب المندب
بلومبرج: تكلفة استئجار ناقلة نفط لعبور مضيق هرمز تتجاوز مليون دولار يوميًا
وزارة الحرب الأمريكية: تكلفة الحرب على إيران تتجاوز 33.4 مليار دولار ومخزونات الذخائر تتراجع
دعاء الفجر.. ردد أدعية الرزق والفرج بين الأذان والإقامة
إعجاب فني.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة عن موقف الأهلي من ضم حسام عبد المجيد
التحالف: صواريخ ومسيرات حوثية تستهدف مدناً سعودية وتصيب 13 مدنياً
محاولات للترهيب.. أمريكا تنفي مزاعم إيران بشأن اصطدام ناقلة بلغم في هرمز
4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد
أنقذني بنفسه.. أحمد التهامي يكشف موقفًا خطيرًا مع عادل إمام في أمير الظلام
أذكار النوم الصحيحة الواردة عن النبي.. ماذا كان يقول قبل النوم؟
السكة الحديد تعدل تشغيل عدد من القطارات على عدة خطوط.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وليد توفيق يكشف لـ صدى البلد كواليس « أغنية مبسوط» ويعلن عن مفاجأة جديدة

النجم اللبناني وليد توفيق
النجم اللبناني وليد توفيق
أوركيد سامي

تألق النجم اللبناني وليد توفيق بأغنيته الجديدة «مبسوط»، التي حظيت بإعجاب الجمهور وتفاعل واسع منذ طرحها.

وقال وليد توفيق، خلال مداخلة هاتفية خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، إن أغنية «مبسوط» لم تستغرق وقتًا طويلًا في التحضير، موضحًا أن العمل عليها تم بشكل سريع، خاصة أنه كان حريصًا على تقديم أغنية مبهجة للجمهور.

وأضاف أنه قرر تقديم أغنية صيفية تحمل أجواء من البهجة والسعادة، خصوصًا بعد الأغاني الدرامية التي طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا، مؤكدًا أنه شعر بأن الوقت مناسب لتقديم عمل مختلف يحمل طاقة إيجابية.

وأعرب وليد توفيق عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل الأغنية، مشيرًا إلى أن أجواء تسجيلها داخل الاستوديو كانت مبهجة للغاية، وأن الجميع كانوا يعيشون حالة من السعادة والانسجام، وهو ما انعكس على روح الأغنية نفسها.

وكشف النجم اللبناني أنه كان حريصًا أيضًا على تصوير «مبسوط» على طريقة الفيديو كليب، موضحًا أن الكليب سيتم طرحه قريبًا للجمهور.

وعن ردود الفعل على الأغنية، أعرب وليد توفيق عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور معها، مؤكدًا أن استقبال الجمهور للعمل أسعده وشجعه على مواصلة تقديم أعمال متنوعة.

كما كشف عن تحضيره لثلاث أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنها ستكون مختلفة ومتنوعة، من بينها أغنية بعنوان «شو بدي بالورد » باللهجة اللبنانية، وتحمل طابعًا مبهجًا، إلى جانب أغنيتين أخريين، مؤكدًا أن الأعمال الجديدة ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور.

النجم اللبناني وليد توفيق اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

الطالبة المتغيبة آية رضوان

أين اختفت آية؟.. تفاصيل لغز اختفاء طالبة التمريض بالصف وسر مكالمة الـ 50 ألف جنيه

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

وسام أبو علي

رد حاسم من الأهلي على عودة وسام أبو علي من كولومبوس كرو الأمريكي | خاص

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

السعودية تعلن اكتشاف 110 ملايين طن من مواد تحتوي على اليورانيوم في المدينة المنورة

سقوط بوابة مدرسة

بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى

الشاب امام المسجد

صوت الأذان هيرجع.. شاب يستغيث لفتح مسجد بعد شكاوى من الميكروفون

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم نسيان سجود السهو في الصلاة.. ما مدى جواز القراءة في الصلاة بغير رواية حفص عن عاصم؟.. وأفضل دعاء لمن تبحث عن زوج صالح

المسح فوق الخمار في الوضوء

هل يجوز للمرأة المسح فوق الخمار في الوضوء بدلا من مسح الرأس؟.. بحالة واحدة

الصلاة

هل تقتصر القراءة في الصلاة على رواية حفص عن عاصم؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

هرمون التوتر والكرش .. نظام غذائي للتخلص من الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

فريلاندر 8 تتحدى قمة التبت.. سيارة هجينة تسجل ارتفاعا قياسيا بموسوعة جينيس ‏

سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8

فلوسك راحت على السبلايز.. إليك أكلة اقتصادية وغنية بالفوائد

انفاق المال
انفاق المال
انفاق المال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد