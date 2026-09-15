وليد توفيق يكشف لـ صدى البلد كواليس « أغنية مبسوط» ويعلن عن مفاجأة جديدة

تألق النجم اللبناني وليد توفيق بأغنيته الجديدة «مبسوط»، التي حظيت بإعجاب الجمهور وتفاعل واسع منذ طرحها.

وقال وليد توفيق، خلال مداخلة هاتفية خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، إن أغنية «مبسوط» لم تستغرق وقتًا طويلًا في التحضير، موضحًا أن العمل عليها تم بشكل سريع، خاصة أنه كان حريصًا على تقديم أغنية مبهجة للجمهور.

وأضاف أنه قرر تقديم أغنية صيفية تحمل أجواء من البهجة والسعادة، خصوصًا بعد الأغاني الدرامية التي طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا، مؤكدًا أنه شعر بأن الوقت مناسب لتقديم عمل مختلف يحمل طاقة إيجابية.

وأعرب وليد توفيق عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل الأغنية، مشيرًا إلى أن أجواء تسجيلها داخل الاستوديو كانت مبهجة للغاية، وأن الجميع كانوا يعيشون حالة من السعادة والانسجام، وهو ما انعكس على روح الأغنية نفسها.

وكشف النجم اللبناني أنه كان حريصًا أيضًا على تصوير «مبسوط» على طريقة الفيديو كليب، موضحًا أن الكليب سيتم طرحه قريبًا للجمهور.

وعن ردود الفعل على الأغنية، أعرب وليد توفيق عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور معها، مؤكدًا أن استقبال الجمهور للعمل أسعده وشجعه على مواصلة تقديم أعمال متنوعة.

كما كشف عن تحضيره لثلاث أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنها ستكون مختلفة ومتنوعة، من بينها أغنية بعنوان «شو بدي بالورد » باللهجة اللبنانية، وتحمل طابعًا مبهجًا، إلى جانب أغنيتين أخريين، مؤكدًا أن الأعمال الجديدة ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور.