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وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق “ قادرون باختلاف”
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق “ قادرون باختلاف”

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم، صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر لجميع المستحقين.

 صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة»

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح  اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.

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