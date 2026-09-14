يستعد طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم لمتابعة موعد فتح باب تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2026 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وتتيح الخدمة للطلاب المرشحين إمكانية التقدم بطلب للتحويل إلى كلية أو معهد أقرب إلى محل الإقامة وفقا للقواعد التي يحددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد والطاقة الاستيعابية المتاحة.

وتأتي خدمة تقليل الاغتراب ضمن الإجراءات النهائية لأعمال تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2026، وتشمل الطلاب المرشحين ضمن المرحلة الثالثة بالإضافة إلى بعض الطلاب الذين ظهرت نتائج ترشيحهم في المرحلتين الأولى والثانية ولم يستفيدوا من التحويل خلال المواعيد التي تم تخصيصها لهم سابقا.

ما المقصود بخدمة تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب هو خدمة إلكترونية تتيح للطالب الذي تم ترشيحه من خلال مكتب التنسيق التقدم بطلب للتحويل من الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه إلى جهة تعليمية أخرى تكون أقرب إلى محل إقامته.

ولا يعني تسجيل طلب التحويل قبول الطالب بشكل تلقائي في الكلية التي يرغب في الانتقال إليها، وتخضع الطلبات للقواعد التي يحددها مكتب التنسيق مع مراعاة التوزيع الجغرافي والحد الأدنى للقبول والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والشروط الخاصة ببعض الكليات والتخصصات.

الطلاب المستحقون لتقليل الاغتراب 2026

تشمل خدمة تقليل الاغتراب طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2026 بعد إعلان نتيجة ترشيحهم وإتاحة خدمة التحويل إلكترونيا عبر موقع التنسيق الرسمي.

كما يمكن أن تشمل الخدمة الطلاب الذين تم ترشيحهم ضمن المرحلتين الأولى والثانية ولم يتقدموا بطلب تقليل اغتراب خلال الفترة التي تم تخصيصها لهم سابقا وذلك وفقا للقواعد والضوابط المنظمة للتحويل.

ويجب على الطالب قبل تسجيل الطلب التأكد من انطباق شروط التحويل عليه ومعرفة الكليات والمعاهد التي يمكنه التحويل إليها وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي والحد الأدنى للقبول والطاقة الاستيعابية.

رابط تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة

يمكن للطلاب الراغبين في تسجيل طلبات تقليل الاغتراب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي واختيار الخدمات الخاصة بتنسيق طلاب الثانوية العامة ثم الدخول إلى خدمة تقليل الاغتراب واستكمال البيانات المطلوبة.

وتتيح المنظومة الإلكترونية للطالب مراجعة بيانات الترشيح الحالية قبل تسجيل طلب التحويل والتعرف على الخيارات المتاحة أمامه وفقا للقواعد المنظمة.

وينبغي الاعتماد على موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عند تسجيل الطلب وعدم استخدام الروابط المتداولة عبر الصفحات أو الحسابات غير الرسمية لضمان إدخال البيانات من خلال المنظومة المعتمدة.

خطوات تسجيل طلب تقليل الاغتراب

يمكن للطالب تسجيل طلب تقليل الاغتراب إلكترونيا من خلال مجموعة من الخطوات تبدأ بالدخول إلى موقع التنسيق الرسمي ثم اختيار الخدمة المخصصة للتحويل.

وتشمل خطوات التسجيل ما يلي.

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

الدخول إلى خدمة تقليل الاغتراب.

إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.

مراجعة بيانات الطالب ونتيجة الترشيح الحالية.

الاطلاع على الكليات والمعاهد المتاحة للتحويل.

اختيار الكلية أو المعهد المراد التحويل إليه.

التأكد من توافق الاختيار مع قواعد التوزيع الجغرافي والحد الأدنى للقبول.

مراجعة جميع البيانات والرغبات المسجلة.

تأكيد وتسجيل طلب التحويل إلكترونيا.

الاحتفاظ ببيانات الطلب لمتابعة النتيجة عند إعلانها.

وتعد مراجعة البيانات قبل تأكيد الطلب من أهم خطوات التسجيل لتجنب وجود أي أخطاء في بيانات الطالب أو الرغبة التي تم اختيارها.

قواعد تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2026

تخضع طلبات تقليل الاغتراب للقواعد التي يعلنها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ولذلك فإن تسجيل الطلب لا يعني الموافقة النهائية على التحويل.

ويجب أن يستوفي الطالب شروط الانتقال إلى الكلية أو المعهد المطلوب وأن يكون الاختيار متوافقا مع قواعد التوزيع الجغرافي المطبقة ضمن منظومة التنسيق.

كما تتم مراعاة الحد الأدنى للقبول بالكلية المطلوب التحويل إليها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي قد ترتبط بطبيعة الدراسة أو القبول في بعض الكليات والتخصصات.

ولا يقتصر تقليل الاغتراب على اختيار كلية أقرب إلى محل الإقامة فقط، وإنما يجب أن يكون طلب التحويل متوافقا مع جميع القواعد المنظمة وأن تتوافر أماكن تسمح بقبول الطالب.