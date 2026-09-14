تنسيق الأزهر 2026.. كيفية تعديل الرغبات والتحويل بين الكليات

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026، يبحث عنها الطلاب، والتي أعلنه الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2026 2027 للطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية.

تنسيق الأزهر 2026



متضمنة الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات والتخصصات للطلاب والطالبات بالقسمين العلمي والأدبي.

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أنه تم توحيد الحد الأدنى للقبول بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المناطق الجغرافية القاهرة وقبلي وبحري.

وذلك تأكيدا لمبدأ المساواة بين الطلاب والطالبات.

وبلغ إجمالي عدد الناجحين في الثانوية الأزهرية 113809 طلاب وطالبات.

فيما بلغ عدد المتقدمين لأعمال التنسيق 93990 طالبا وطالبة.

الحد الأدنى لكليات القمة بجامعة الأزهر 2026

جاء الحد الأدنى للقبول بالكليات الطبية والهندسية على النحو التالي.

كلية الطب للبنين والبنات بالقاهرة 618 درجة بنسبة 95.08 بالمائة.

كلية الطب للبنين والبنات بدمياط 610 درجات بنسبة 93.85 بالمائة.

كلية الطب للبنين والبنات بأسيوط 605 درجات بنسبة 93.08 بالمائة.

كلية طب الأسنان للبنين والبنات بالقاهرة 602 درجة بنسبة 92.62 بالمائة.

كلية الصيدلة للبنين والبنات بالقاهرة 593 درجة بنسبة 91.23 بالمائة.

كلية الهندسة للبنين والبنات بالقاهرة 579 درجة بنسبة 89.08 بالمائة.

كلية الهندسة للبنين والبنات بقنا 574 درجة بنسبة 88.31 بالمائة.

تنسيق جامعة الأزهر 2026 للقسم العلمي بنين

جاءت الحدود الدنيا لعدد من كليات وتخصصات القسم العلمي بنين كالتالي.

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين بالقاهرة 381 درجة بنسبة 58.61 بالمائة.

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين بطنطا 343 درجة بنسبة 52.77 بالمائة.

الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة 377 درجة بنسبة 58 بالمائة.

الشريعة والقانون بنين بالقاهرة 423 درجة بنسبة 65.07 بالمائة.

الذكاء الاصطناعي 570 درجة بنسبة 87.69 بالمائة.

الطب البيطري 571 درجة بنسبة 87.85 بالمائة.

تنسيق الأزهر 2026

العلوم بالقاهرة تخصص عام 503 درجات بنسبة 77.38 بالمائة.

الهندسة الزراعية بالقاهرة تخصص عام 522 درجة بنسبة 80.31 بالمائة.

المعهد الفني الصحي 538 درجة بنسبة 82.77 بالمائة.

الزراعة بالقاهرة تخصص عام 477 درجة بنسبة 73.38 بالمائة.

اللغات والترجمة تخصص عام 482 درجة بنسبة 74.15 بالمائة.

الإعلام 460 درجة بنسبة 70.77 بالمائة.

التجارة بالقاهرة تخصص عام 489 درجة بنسبة 75.23 بالمائة.

التربية بالقاهرة تخصص عام 388 درجة بنسبة 59.69 بالمائة.

اللغة العربية تخصص عام 383 درجة بنسبة 58.92 بالمائة.

تنسيق جامعة الأزهر 2026 للقسم العلمي بنات

جاءت الحدود الدنيا لأبرز كليات وتخصصات القسم العلمي بنات كالتالي.

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنات بالقاهرة 415 درجة بنسبة 63.84 بالمائة.

الذكاء الاصطناعي 569 درجة بنسبة 87.54 بالمائة.

التمريض بنات 572 درجة بنسبة 88 بالمائة.

التمريض فصول دمياط 567 درجة بنسبة 87.23 بالمائة.

المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر 555 درجة بنسبة 85.38 بالمائة.

العلوم تخصص عام 548 درجة بنسبة 84.31 بالمائة.

الإعلام 525 درجة بنسبة 80.77 بالمائة.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية 487 درجة بنسبة 75 بالمائة.

تنسيق جامعة الأزهر 2026 للقسم الأدبي بنين

بلغ الحد الأدنى للقبول بعدد من كليات القسم الأدبي بنين النسب التالية.

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين بالقاهرة 52.71 بالمائة.

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين بطنطا 53.89 بالمائة.

الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة 55.59 بالمائة.

الشريعة والقانون بنين بالقاهرة 65.08 بالمائة.

اللغات والترجمة تخصص عام 56.94 بالمائة.

الإعلام 68.81 بالمائة.

الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات 87.62 بالمائة.

التجارة بالقاهرة تخصص عام 72.54 بالمائة.

علوم الرياضة بالقاهرة 57.79 بالمائة.

أصول الدين بالقاهرة تخصص عام 63.05 بالمائة.

اللغة العربية تخصص عام 59.32 بالمائة.

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة 61.18 بالمائة.

تنسيق جامعة الأزهر 2026 للقسم الأدبي بنات

جاءت الحدود الدنيا لعدد من كليات القسم الأدبي بنات كالتالي.

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنات بالقاهرة 72.54 بالمائة.

الإعلام 83.89 بالمائة.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية 76.94 بالمائة.

التجارة بنات القاهرة تخصص عام 69.66 بالمائة.

معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة 65.25 بالمائة.

برامج جديدة في جامعة الأزهر 2026

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن العام الجامعي الجديد يشهد إطلاق عدد من البرامج التعليمية المتميزة في مختلف كليات الجامعة. ويصل عدد هذه البرامج إلى 39 برنامجا جديدا.

تعديل ترشيح جامعة الأزهر والتقديم للبرامج المتميزة

وأوضح الدكتور سيد بكري نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب أن بوابة التنسيق ستفتح أمام الطلاب لإجراء تعديل الترشيح والتقدم إلى البرامج المتميزة إلكترونيا اعتبارا من الإثنين 14 سبتمبر 2026 وحتى الخميس 17 سبتمبر 2026.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر من خلال الدخول إلى بوابة التنسيق الإلكتروني.

ثم اختيار خدمة تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية. وبعد ذلك اختيار خدمة نتيجة التنسيق وإدخال البيانات المطلوبة.

ثم الضغط على زر الاستعلام لتظهر الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه.

رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026

يمكن للطلاب متابعة نتيجة تنسيق جامعة الأزهر والخدمات الإلكترونية المعلنة من خلال الموقع الرسمي للجامعة.

كما يمكن متابعة البيانات الرسمية لجامعة الأزهر من خلال بوابة المركز الإعلامي للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي.

رابط بوابة التنسيق الإلكتروني لجامعة الأزهر

وتتاح نتيجة تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية أيضا عبر بوابة التنسيق الإلكتروني التابعة للحكومة المصرية.

وتتيح بوابة التنسيق الإلكتروني للطلاب متابعة خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية والتعرف على الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحهم إليه عقب إعلان النتيجة.