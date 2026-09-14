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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الوزراء: الحكومة ناقشت اليوم 6 ملفات أبرزها الاستعداد للعام الدراسي وضبط الأسواق

المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء،
المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء،
محمود محسن

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم تناول عددًا من القضايا والملفات المهمة، وتمحور حول 6 موضوعات رئيسية، من بينها الاستعداد للعام الدراسي الجديد، والتوسع في إقامة المعارض والأسواق الموسمية والدائمة، إلى جانب متابعة ملف الأسواق والأسعار.

وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”،  أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتكثيف أعمال المتابعة على المدارس ومحيطها، والتأكد من انتظام وسير العملية التعليمية، وعدم وجود أي إشغالات أو معوقات في محيط المدارس، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب وانتظام العملية التعليمية.

وتابع أن المحور الثاني تناول التوسع في إقامة المعارض والأسواق الموسمية والدائمة، مؤكدًا أن إقامة هذه الأسواق تتطلب توفير الأراضي المناسبة. وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء المحافظين بإعداد خريطة متكاملة توضح أماكن الأسواق الدائمة في مختلف محافظات الجمهورية، مع مراعاة أن تكون هذه الأسواق بالقرب من الكتل العمرانية، بما يسهل وصول المواطنين إليها والاستفادة من الخدمات والسلع التي توفرها.

ضبط حركة الأسعار

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه تم أيضًا استعراض المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، بالتوازي مع تكثيف الرقابة الحكومية والمجتمعية على الأسواق، بهدف ضبط حركة الأسعار، والتأكد من توافر السلع والمنتجات، بما يسهم في تحقيق التوازن بالأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

المستشار محمد عادل مجلس الوزراء القضايا الملفات الأسواق

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