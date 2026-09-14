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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف الظاهر لـ 9 نوفمبر

المستشار حماده الصاوي
المستشار حماده الصاوي
إسلام دياب

قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، مساء اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 9 نوفمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

أسندت النيابة العامة لمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم فى القضية رقم 3480 لسنه 2013، عدة اتهامات منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

محكمة جنايات مستأنف الإرهاب مجمع محاكم بدر إعادة محاكمة متهم أحداث عنف الظاهر إرهاب

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