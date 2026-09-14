ترامب: الدعوات لفرض قيود على الذكاء الاصطناعي «مؤامرة مريضة»

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدعوات إلى فرض قيود على الذكاء الاصطناعي وإبطاء عجلة تقدمه؛ بأنها جزء من "مؤامرة مريضة"، واعتبر المستفيد منها هم منافسي الولايات المتحدة في هذا المجال وعلى رأسهم الصين.

وكتب ترامب- في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الإثنين- "الضابط الوحيد أو "حواجز الأمان" التي يحتاج إليها الذكاء الاصطناعي هي وجود رئيس قوي وذكي (بمعدل ذكاء مرتفع)، والولايات المتحدة لديها ذلك وبوفرة كبيرة".

وأضاف "لقد منعت إدارة ترامب القائمين على الذكاء الاصطناعي من ارتكاب أفعال سيئة أو محتملة الضرر — مثل داريو (من شركة “أنثروبيك”) الذي يتظاهر الآن بأنه ملاك بريء ومثالي- وسنواصل القيام بذلك"، في إشارة إلى داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" إحدى كبرى الشركات الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد ترامب أن إدارته تملك بالفعل “سلطات هائلة- سواء كانت جنائية أو تنظيمية-؛ للسيطرة على هذه الشركات”.

وتابع قائلا "ثمة مؤامرة مريضة تُحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والطرف الوحيد المستفيد منها هو الصين. فمن يكسب سباق الذكاء الاصطناعي، يكسب كل شيء"

واختتم منشوره قائلا "نحن نتفوق على الصين وعلى الجميع، وسنحافظ على هذه الصدارة. فليحذر مروجو نظريات المؤامرة والمتواطئون والخونة والقائمين على التسريبات"

وكان الرئيس التنفيذي لـ “أنثروبيك”قد نشر مقالاً طويلاً من 3800 كلمة، أمس الأول، يرى فيه ضرورة تقييد وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن سيناريوهات كارثية قد تحدث في غضون 6 أشهر فقط.

وانضم إليه في هذا الرأي، رؤساء كبرى الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال، وهم كل من إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “سبيس إكس إيه آي”، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، وديميس هاسابيس، المؤسس والرئيس المشارك لشركة “جوجل ديب مايند” وكبير العلماء في شركة “ألفابت”.