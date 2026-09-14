قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد المملكة العربية السعودية.. غدا
أنشيلوتي يعلن نهاية حقبة نيمار مع منتخب البرازيل
أحمد موسى: محمد بن سلمان يزور مصر غدًا لبحث 7 ملفات مهمة.. أبرزها الحرب الأمريكية الإيرانية وأمن البحر الأحمر
ترامب: ننتج كميات قياسية من الصواريخ ونسلمها يوميا لقواتنا في الشرق الأوسط
انتشار لجان التفتيش في المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ 5 تعليمات
ما حكم تسميم الكلاب للخلاص من إيذائها؟.. أمين الإفتاء يجيب
الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غدا
برلماني: العلاقات المصرية السعودية ركيزة الأمن القومي العربي وشراكة استراتيجية لمواجهة التحديات
استخدموا الشمسية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
ترامب: الدعوات لفرض قيود على الذكاء الاصطناعي «مؤامرة مريضة»
القبض على سيدة ألقت زجاجات على الماره من شرفة منزلها بالإسكندرية
نادر رونج: الصين ترفض التصعيد العسكري وتدعو لحل الأزمة الأمريكية الإيرانية بالحوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الدعوات لفرض قيود على الذكاء الاصطناعي «مؤامرة مريضة»

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
أ ش أ

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدعوات إلى فرض قيود على الذكاء الاصطناعي وإبطاء عجلة تقدمه؛ بأنها جزء من "مؤامرة مريضة"، واعتبر المستفيد منها هم منافسي الولايات المتحدة في هذا المجال وعلى رأسهم الصين.

وكتب ترامب- في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الإثنين- "الضابط الوحيد أو "حواجز الأمان" التي يحتاج إليها الذكاء الاصطناعي هي وجود رئيس قوي وذكي (بمعدل ذكاء مرتفع)، والولايات المتحدة لديها ذلك وبوفرة كبيرة".

وأضاف "لقد منعت إدارة ترامب القائمين على الذكاء الاصطناعي من ارتكاب أفعال سيئة أو محتملة الضرر — مثل داريو (من شركة “أنثروبيك”) الذي يتظاهر الآن بأنه ملاك بريء ومثالي- وسنواصل القيام بذلك"، في إشارة إلى داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" إحدى كبرى الشركات الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد ترامب أن إدارته تملك بالفعل “سلطات هائلة- سواء كانت جنائية أو تنظيمية-؛ للسيطرة على هذه الشركات”.

وتابع قائلا "ثمة مؤامرة مريضة تُحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والطرف الوحيد المستفيد منها هو الصين. فمن يكسب سباق الذكاء الاصطناعي، يكسب كل شيء"

واختتم منشوره قائلا "نحن نتفوق على الصين وعلى الجميع، وسنحافظ على هذه الصدارة. فليحذر مروجو نظريات المؤامرة والمتواطئون والخونة والقائمين على التسريبات"

وكان الرئيس التنفيذي لـ “أنثروبيك”قد نشر مقالاً طويلاً من 3800 كلمة، أمس الأول، يرى فيه ضرورة تقييد وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن سيناريوهات كارثية قد تحدث في غضون 6 أشهر فقط.

وانضم إليه في هذا الرأي، رؤساء كبرى الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال، وهم كل من إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “سبيس إكس إيه آي”، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، وديميس هاسابيس، المؤسس والرئيس المشارك لشركة “جوجل ديب مايند” وكبير العلماء في شركة “ألفابت”.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

المجني عليه

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

الزمالك وبيراميدز

تحديد مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك وبيراميدز في مواجهات عربية

البنزين

حسم الجدل حول الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم

ترشيحاتنا

سموحة

سموحة يخطف فوز ثمين على طلائع الجيش بهدف «مكرونة»

ياسر إبراهيم‎

طبيب الأهلي يخطر جهاز المنتخب الوطني بحالة ياسر إبراهيم‎

جراديشار

جراديشار يقود تشكيل سيراميكا أمام البنك الأهلي في الدوري

بالصور

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

ماكلارين تتحول إلى حطام.. مصرع مؤثر سيارات أمريكي في حادث مروع

جيمس وير
جيمس وير
جيمس وير

أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل

أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل
أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل
أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد