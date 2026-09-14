قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السودان والبحر الأحمر واليمن أبرزها.. أحمد موسى: مباحثات مهمة غدًا بين الرئيس السيسي وبن سلمان
شقيق أنغام يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده بعد خروجه من المستشفى |خاص
استخدموا الشمسية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
بين أحضان الطبيعة.. محمد صلاح يستمتع بوقته في تركيا
عموتة يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير.. ظهور أول لتوفيق محمد وأشرف داري
بحث التطورات الإقليمية والدولية.. الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي غدا
الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد المملكة العربية السعودية.. غدا
أنشيلوتي يعلن نهاية حقبة نيمار مع منتخب البرازيل
أحمد موسى: محمد بن سلمان يزور مصر غدًا لبحث 7 ملفات مهمة.. أبرزها الحرب الأمريكية الإيرانية وأمن البحر الأحمر
ترامب: ننتج كميات قياسية من الصواريخ ونسلمها يوميا لقواتنا في الشرق الأوسط
انتشار لجان التفتيش في المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ 5 تعليمات
ما حكم تسميم الكلاب للخلاص من إيذائها؟.. أمين الإفتاء يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من ميناء البن إلى جائزة الحرب.. "المخا" تشعل صراع باب المندب

ميناء المخا
ميناء المخا
خاطر عبادة

عادت مدينة المخا اليمنية إلى واجهة الأحداث حيث كانت تشتهر تاريخيا بسبب حبوب "بن الموكا" التي صدرتها للعالم، واليوم تتحول إلى ساحة صراع بسبب موقعها الاستراتيجي المطل على مضيق باب المندب.

فمع تصاعد القتال في الساحل الغربي، تحول الميناء التاريخي الذي احتكر تجارة القهوة بين القرنين الـ16 والـ18 إلى "جائزة حرب" جديدة، في صراع يهدد أحد عادت مدينة المخا اليمنية إلى واجهة الأحداث حيث كانت تشتهر تاريخيا بسبب حبوب "بن الموكا" التي صدرتها للعالم، واليوم تتحول إلى ساحة صراع بسبب موقعها الاستراتيجي المطل على مضيق باب المندب.

فمع تصاعد القتال في الساحل الغربي، تحول الميناء التاريخي الذي احتكر تجارة القهوة بين القرنين الـ16 والـ18 إلى "جائزة حرب" جديدة، في صراع يهدد أحد أهم الممرات الملاحية التي تمر عبرها 10% من التجارة العالمية وناقلات النفط.

وأكد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن ميناء المخا تحول إلى جائزة في حرب اليمن، نظرا لموقعه المطل على مضيق باب المندب.

تاريخ من الهيمنة التجارية

وأشار التقرير إلى أنه لقرون طويلة كانت المخا البوابة الأولى للعالم على تجارة البن. وخلال الفترة من القرن الـ16 إلى القرن الـ18، تحولت المدينة إلى مركز تجاري عالمي احتكرت من خلاله اليمن تصدير البن لأكثر من 100 عام.

وتحت الحكم العثماني في ثلاثينيات القرن الـ16، تطورت المخا من قرية صيد صغيرة إلى ميناء تجاري مزدهر. وتوافد إليها التجار من الهند وأوروبا وآسيا لشراء "بن الموكا" الذي حمل اسم المدينة وانتشر في العالم، لتصبح لاحقاً مصدر تسمية مشروب "الموكا" الشهير.

وقال المؤرخ آلان ميخائيل أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة ييل: "الجغرافيا كانت سر قوتها". فالقرب من مضيق باب المندب، الذي يبعد 50 ميلاً جنوب المدينة ويربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، منح المخا نفوذاً على أحد أهم الممرات التجارية في العالم.

من البن إلى البارود

ومع تهريب شتلات البن إلى آسيا وأمريكا اللاتينية في القرن الـ18 انهار احتكار اليمن، وتراجع دور المخا تجارياً. لكن الموقع لم يفقد أهميته.

اليوم تمر عبر مضيق باب المندب القريب من المخا نحو 10% من التجارة البحرية العالمية، بينها ناقلات النفط. وهذا ما جعل السيطرة على المدينة "جائزة" استراتيجية في الصراع الدائر.

ووفق معهد "أمريكان إنتربرايز" الأمريكي، فإن سقوط المخا بيد الحوثيين هذا الأسبوع يعيد رسم خريطة النفوذ في الساحل الغربي لليمن، ويمنح سيطرة أكبر على أحد أكثر الممرات المائية حيوية في العالم.

صراع على الممرات

لم تعد المخا مجرد اسم في تاريخ القهوة. ففي ظل التوترات الإقليمية والحرب في اليمن، تحولت المدينة إلى نقطة ارتكاز عسكرية واقتصادية.

وكان مزارعو البن في مناطق مثل حراز لا يزالون حتى 2025 ينشرون حبوبهم على أسرة التجفيف، في إشارة إلى أن إرث المدينة الزراعي لم يمت رغم الحرب.

ويرى مراقبون أن معركة المخا تعكس صراعاً أوسع على "المشاعات العالمية" - البحار والممرات - التي كانت محرك العولمة، وأصبحت الآن ساحة تنافس بين القوى الإقليمية والدولية.

ميناء المخا اليمن باب المندب البن حرب اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

المجني عليه

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

الزمالك وبيراميدز

تحديد مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك وبيراميدز في مواجهات عربية

البنزين

حسم الجدل حول الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم

ترشيحاتنا

دينا فؤاد

بفستان أسود.. إطلالة جريئة لـ دينا فؤاد عبر إنستجرام

البوستر الرسمي لفيلم «SOY

الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم «SOY» استعدادًا لطرحه في السينمات 9 أكتوبر

معرض

من الوثيقة إلى الكتاب.. جناح الشارقة يعيد قراءة تاريخ المنطقة

بالصور

متمردة وشقية.. ملامح شخصية ياسمينا العبد في "50/50"

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

ماكلارين تتحول إلى حطام.. مصرع مؤثر سيارات أمريكي في حادث مروع

جيمس وير
جيمس وير
جيمس وير

أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل

أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل
أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل
أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد