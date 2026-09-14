ما حكم تقصير أحد الوالدين تجاه الأبناء؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تقصير أحد الوالدين في مسؤولياته تجاه الأبناء، موضحًا أن هذه المسؤولية عظيمة ويحاسب عليها الإنسان أمام الله.

حكم تقصير أحد الوالدين في مسؤولياته تجاه الأبناء

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المسؤولية هنا عامة وتشمل كل صور الرعاية، مؤكدًا أن الأب أو الأم مسؤولان أمام الله، وقد يُسألان أيضًا أمام الناس إذا كان التقصير واضحًا.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الشريعة أجازت للقضاء التدخل في حال وجود تقصير بيّن، لإلزام الطرف المقصر بأداء واجباته، مستشهدًا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من أعظم الذنوب أن يضيع الإنسان من يعول، مؤكدًا أن رعاية الأبناء لا تقتصر على الإنفاق المادي فقط، بل تمتد إلى التربية والمتابعة والاهتمام والتعليم وبناء الشخصية.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن تقصير أحد الوالدين أو كليهما في هذه المسؤوليات يُعد ذنبًا يُحاسب عليه الإنسان أمام الله، كما يترتب عليه مساءلة مجتمعية لما له من آثار سلبية على الأبناء واستقرار الأسرة.