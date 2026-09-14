استخدموا الشمسية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة في مصر.

بالتزامن مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء البلاد وارتفاع درجات الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 15 سبتمبر وحتى السبت 19 سبتمبر 2026.

مع التحذير من الشبورة المائية ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب خلال الصباح الباكر. ويكون حارا ورطبا نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال والحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

تشهد بعض الطرق شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا خلال الفترة من الساعة 4 صباحا وحتى 8 صباحا.

وذلك على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتوقع الهيئة نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء خلال الفترة من الثلاثاء 15 سبتمبر وحتى السبت 19 سبتمبر وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى ومحسوسة في الظل تبلغ 35 و37 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء. وتنخفض إلى 34 و36 درجة يوم الخميس.

ثم تسجل 33 و35 درجة يومي الجمعة والسبت.

حالة الطقس

أما السواحل الشمالية فتسجل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في الظل 31 و34 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء وتنخفض إلى 30 و33 درجة يوم الخميس، ثم تصل إلى 29 و32 درجة يومي الجمعة والسبت.

وفي شمال الصعيد تستقر درجات الحرارة العظمى والمحسوسة عند 38 و40 درجة خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ثم تنخفض إلى 36 و38 درجة يوم الجمعة وتصل إلى 34 و36 درجة يوم السبت.

وعلى جنوب الصعيد تسجل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة 45 و46 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء وتنخفض إلى 43 و44 درجة يوم الخميس ثم تسجل 42 و43 درجة يوم الجمعة وتصل إلى 40 و41 درجة يوم السبت.

حالة الطقس اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026

وبالنسبة إلى حالة الطقس اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب خلال الصباح الباكر وحار ورطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بينما يكون معتدلا إلى مائل للحرارة ورطبا ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

درجات الحرارة اليوم الإثنين

القاهرة الكبرى تسجل العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

الوجه البحري يسجل العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الغربية تسجل العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية تسجل العظمى 32 درجة والمحسوسة 36 درجة.

شمال الصعيد يسجل العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد يسجل العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.