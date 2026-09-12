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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طقس اليوم السبت.. الأرصاد تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

تحذيرات للمصطافين
تحذيرات للمصطافين
خالد يوسف

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، محذرةً المواطنين والمصطافين من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط، ووفقاً لبيان الأرصاد، تشهد الشواطئ ارتفاعاً ملحوظاً في الأمواج يتراوح بين 2.5 و4.5 متر، بالتزامن مع سرعات رياح نشطة تصل إلى ما بين 50 و70 كيلومتراً في الساعة؛ مما استدعى إطلاق تحذيرات عاجلة لضمان سلامة الجميع وتجنب الأنشطة البحرية.

طقس معتدل صباحا حار نهارا 

أوضحت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون معتدلاً إلى مائل للحرارة ورطباً خلال الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.


وتظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء و الصعيد، فيما تنخفض درجات الحرارة مع حلول الليل وغياب أشعة الشمس، لتصبح الأجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة على أغلب الأنحاء.

شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة

وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية خلال الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

وتشهد أغلب أنحاء البلاد نشاطاً للرياح أحياناً، تتراوح سرعتها بين 30 و34 كم/س، حيث تساعد على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء على بعض المناطق المكشوفة، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين والوادي الجديد على فترات متقطعة.


تحذيرات للمصطافين من ارتفاع الامواج

وجّهت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات للمصطافين باتخاذ الحيطة، حيث تنشط الرياح على بعض الشواطئ، ومنها مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 و2 متر. 

ويستمر نشاط الرياح على بعض شواطئ البحر المتوسط، خاصة مناطق:
مطروح.
العلمين.
الإسكندرية.
بلطيم.
جمصة.
دمياط.
بورسعيد.
وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، جاءت حالة البحر المتوسط معتدل، مع ارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر ، واتجاه الرياح شمالية غربية.

اما البحر الأحمر فيكون معتدل، ومضطرب احيانا، مع ارتفاع الأمواج (1.5: 2.5) متر ، واتجاه الرياح شمالية.
بينما خليج السويس فيكون مضطربا، مع ارتفاع الأمواج (2: 2.5) متر ، واتجاه الرياح شمالية غربية.


تحسن تدريجي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة

توقعت الأرصاد، أن يبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع انخفاض نسب الرطوبة وتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، محذرة من استمرار فرص تكون الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستوجب استمرار الحذر خلال القيادة في الصباح الباكر.

كما نصحت بضرورة متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خاصة مع بدء العام الدراسي ووجود أعداد كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور على الطرق في ساعات الصباح.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم (العظمى - المحسوسة - الصغرى)

القاهرة: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 23

العاصمة الجديدة: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 23

6 أكتوبر: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 23

بلطيم: العظمى 32 | المحسوسة 36 | الصغرى 22

المنصورة: العظمى 33 | المحسوسة 35 | الصغرى 22

الزقازيق: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 23

بورسعيد: العظمى 31 | المحسوسة 35 | الصغرى 25

الإسماعيلية: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 24

السويس: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 23

العريش: العظمى 32 | المحسوسة 36 | الصغرى 22

رفح: العظمى 31 | المحسوسة 35 | الصغرى 22

رأس سدر: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 26
طابا: العظمى 33 | المحسوسة 36 | الصغرى 24

شرم الشيخ: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 29

الغردقة: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 27

الإسكندرية: العظمى 30 | المحسوسة 33 | الصغرى 23

العلمين: العظمى 30 | المحسوسة 33 | الصغرى 22

مطروح: العظمى 29 | المحسوسة 32 | الصغرى 21

المنيا: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 23

أسيوط: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 24

سوهاج: العظمى 38 | المحسوسة 39 | الصغرى 25

قنا: العظمى 41 | المحسوسة 42 | الصغرى 25

الأقصر: العظمى 42 | المحسوسة 43 | الصغرى 26

أسوان: العظمى 43 | المحسوسة 44 | الصغرى 27

الوادي الجديد: العظمى 39 | المحسوسة 40 | الصغرى 26

طقس اليوم السبت الأرصاد تحذر المصطافين اضطراب الملاحة ارتفاع الامواج اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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