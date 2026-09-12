الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس اليوم السبت

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، ​​​​استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



​درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 سبتمبر

​القاهرة الكبرى: العظمى 34، المحسوسة 36

​الوجه البحري: العظمى 33، المحسوسة 35

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30، المحسوسة 33

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31، المحسوسة 34

​شمال الصعيد: العظمى 35، المحسوسة 37

​جنوب الصعيد: العظمى 42، المحسوسة 43



حالة الطقس السبت 12 سبتمبر

​يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.



الظواهر الجوية السبت 12 سبتمبر

شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.



​فرص تكون بعض السحب المنخفضة تعمل على تلطيف الأجواء صباحاً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

​نشاط رياح أحياناً (تتراوح سرعتها من 30 إلى 34 كم/س):

​على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة.

​قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومناطق من (حلايب - شلاتين - الوادي الجديد) على فترات متقطعة.

​نشاط للرياح على بعض المناطق من شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة - دمياط - بورسعيد) مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

​فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.