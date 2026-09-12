ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تسيطر على طقس اليوم

تشهد البلاد اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، أجواءً حارة ورطبة على أغلب الأنحاء، رغم اقتراب انتهاء فصل الصيف رسميًا، والمقرر أن ينتهي يوم 23 سبتمبر الجاري، وسط استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم السبت

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل القاهرة الكبرى اليوم السبت درجة حرارة عظمى تصل إلى 35 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 25 درجة.

أما السواحل الشمالية الغربية، فتسجل درجة حرارة عظمى تبلغ 31 درجة مئوية، في حين تصل الصغرى إلى 24 درجة.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

وحذرت خرائط الطقس من تكوّن شبورة مائية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، قد تكون كثيفة أحيانًا، وذلك بداية من الساعة الرابعة فجرًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا.

وتظهر الشبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تحذير لقائدي السيارات

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات ظهور الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

كما نصحت قائدي السيارات بتشغيل الكشافات الأمامية أثناء القيادة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، والالتزام بالسرعات المحددة، حفاظًا على سلامة الركاب والمارة.

ارتفاع نسب الرطوبة

وتشهد البلاد ارتفاعًا في نسب الرطوبة، حيث تتراوح نسب الرطوبة العظمى ليلًا بين 85 و95% على السواحل الشمالية، بينما تتراوح بين 50 و85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتنخفض نسب الرطوبة على مناطق شمال وجنوب الصعيد مقارنة بالمناطق الشمالية.

الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضرورة اتخاذ الاستعدادات الكافية والتدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة الشبورة المائية خلال ساعات الصباح.

وتستمر الأجواء الحارة والرطبة في التأثير على البلاد خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع العد التنازلي لانتهاء فصل الصيف رسميًا في 23 سبتمبر الجاري.