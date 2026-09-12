أسعار الذهب اليوم السبت 12 سبتمبر 2026.. عيار 21 يسجل 6320 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، السبت 12 سبتمبر 2026، عند مستويات مرتفعة، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين في السوق المحلية لتحركات المعدن النفيس عالميًا، وذلك بعد موجة الصعود التي شهدتها أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع.

وتحظى أسعار الذهب باهتمام واسع من جانب المواطنين والمستثمرين، خاصة مع استمرار تحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وتأثر الأسعار المحلية بعدد من العوامل، من بينها سعر صرف الدولار وحركة العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 7222 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6320 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5418 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50560 جنيهًا.

ويعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نظرًا لانتشاره بشكل كبير في المشغولات الذهبية، بينما تختلف الأسعار الفعلية للمشغولات عند الشراء وفقًا للمصنعية والدمغة والضريبة، والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن قطعة إلى أخرى.

تحركات الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، يواصل الذهب تحركه عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع استمرار متابعة الأسواق لتطورات الاقتصاد الأميركي وبيانات التضخم، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في توجهات المستثمرين تجاه المعدن النفيس.

وجاءت تحركات الذهب عقب صدور بيانات التضخم الأميركية، التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري.

الفيدرالي الأميركي تحت أنظار الأسواق

وتترقب الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، في ظل التأثير المباشر للسياسة النقدية الأميركية على تحركات الذهب.

وترتبط جاذبية الذهب إلى حد كبير بمستويات أسعار الفائدة وعوائد السندات، إذ يمكن أن تؤثر التغيرات في السياسة النقدية على توجهات المستثمرين نحو الأصول المختلفة.

وفي المقابل، يظل الذهب مستفيدًا من استمرار المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، باعتباره من أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات اضطراب الأسواق.

عوامل تؤثر على سعر الذهب في مصر

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بعدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها السعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري، فضلًا عن مستويات الطلب والعرض داخل السوق المحلية.

كما يمكن أن تشهد الأسعار تغيرات على مدار اليوم وفقًا لحركة الأسواق العالمية والمحلية، وهو ما يجعل متابعة السعر الفوري للمعدن النفيس أمرًا مهمًا بالنسبة للمستهلكين والمستثمرين.

للمقبلين على الزواج.. شعبة الذهب تحدد أفضل وقت لشراء الشبكة

وقال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أنه ينصح المواطنين بعدم بيع الذهب إذا لم يكونوا في حاجة إلى المال، موضحًا أن الذهب يشهد تحركات مستمرة، ويحقق لصاحبه مكاسب على المدى الطويل.

وأضاف عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية،أن الذهب مهما انخفض سعره، فإنه يعود مرة أخرى إلى أعلى نقطة وصل إليها ويتخطاها.

ولفت إلى أنه ينصح الشباب المقبلين على الزواج باختيار الوقت المناسب للشراء، وأن يستغلوا فترات انخفاض أسعار الذهب، مؤكدًا أن الذهب استثمار طويل الأجل، وأن الاستثمار فيه يحقق مكاسب لصاحبه على المدى الطويل.