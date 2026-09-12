احذر الفخ الرقمي.. عداد الكهرباء يسجل محاولات العبث وفتح الغطاء

عداد الكهرباء الذكي ومسبوق الدفع لا يراقب الاستهلاك فقط، بل يمكنه أيضًا تسجيل بعض الأحداث المرتبطة بالعبث أو فتح غطاء العداد.

لذلك، لايجب التعامل مع «الروزتة» أو الأسلاك ، حتى لو كان الهدف مجرد صيانة أو تغيير شيء داخل المنزل.

فما يبدو انه مجرد فك مسمار وإعادة تركيبه قد يتحول داخل ذاكرة العداد إلى محاولة سرقة .

ففك غطاء عداد الكهرباء لإجراء صيانة أو التعامل مع الأسلاك، ثم إعادة تركيبه مرة أخرى. قد يظنه البعض شء عادي لكن في العدادات الحديثة، قد لا تنتهي القصة بمجرد إغلاق الغطاء، بعدما أصبحت بعض العدادات مزودة بوسائل إلكترونية لرصد حالات فتح الأغطية أو التلاعب بها وتسجيلها داخل ذاكرة العداد.

وهنا تكمن المفاجأة التي قد لا يعرفها الكثير فالعداد لا يعتمد فقط على كمية الكهرباء التي يتم استهلاكها، وإنما يمكنه أيضًا تسجيل بعض الأحداث غير الطبيعية التي تحدث له.

ماذا يحدث عند فتح غطاء الروزتة؟

في عداد الكهرباء مسبوق الدفع والعداد الذكي، توجد وسائل استشعار مرتبطة بأغطية العداد وأجزاء التوصيل، بحيث يمكن أن يؤدي فتح الغطاء أو العبث بأجزاء معينة إلى تسجيل حالة تلاعب.

وبالتالي، فإن إعادة الغطاء إلى مكانه مرة أخرى قد يظل الحدث مسجلًا في ذاكرة العداد، ليظهر عند فحصه أو قراءته بواسطة الأجهزة المخصصة لذلك.

كيف تعرف شركة الكهرباء أن العداد تعرض للتلاعب؟

الأمر يختلف حسب نوع العداد ونظام الاتصالات المستخدم فيه.

-في العداد أبو كارت، يمكن أن تظل بعض أحداث التلاعب مسجلة داخل العداد، وقد يتم اكتشافها عند إجراء عمليات القراءة أو الفحص باستخدام الأجهزة المخصصة لذلك، أو أثناء أعمال التفتيش.

- أما العدادات الذكية المتصلة بأنظمة القراءة عن بُعد تتمتع بإمكانات أكبر في نقل بيانات التشغيل والأحداث إلى أنظمة الشركة، حيث يرسل العداد إنذار تتعامل معه الشركة وفق الإجراءات الفنية المعمول بها، بما في ذلك فحص العداد ومطابقة بياناته على الطبيعة.

هل إضاءة لمبة التلاعب تعني محضر سرقة؟

ليس بالضرورة أن إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء تعني سر ، فوجود لمبة تلاعب أو تسجيل حدث داخل العداد يعني أن هناك حالة تحتاج إلى فحص وتحديد سببها، ولا يعني أن المواطن ارتكب جريمة سرقة تيار.

أما إذا كشف الفحص عن وجود مخالفة أو توصيلات غير قانونية أو عبث متعمد بالعداد، فتتعامل شركة الكهرباء مع الواقعة على أنها سرقة تيار

ووجهت الكهرباء نصيحة لأصحاب العدادات انه إذا أضاءت لمبة التلاعب أو ظهرت رسالة غير معتادة على العداد، فلا يجب الاستعانة بشخص غير تابع لشركة الكهرباء لمحاولة فك العداد أو العبث بالأسلاك أو إطفاء لمبة التلاعب.