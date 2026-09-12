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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم ..طرابزون بقيادة صلاح في مواجهة كونيا سبور بمشاركة مصطفى محمد

طرابزون سبور وكونيا سبور
طرابزون سبور وكونيا سبور
رباب الهواري

يستعد فريق طرابزون سبور، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري التركي، عندما يحل ضيفًا على نظيره كونيا سبور، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري التركي موسم 2026-2027.

يدخل طرابزون سبور المباراة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري التركي، بعدما جمع الفريق 7 نقاط خلال الجولات الأربع الأولى، ليحتل المركز الرابع حتى الآن.

ويأمل الفريق في العودة من ملعب كونيا سبور بالنقاط الثلاث، خاصة أن المنافس يعيش بداية صعبة للغاية في المسابقة، ويحتل المركز الأخير في جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.

ويواصل طرابزون سبور مشواره تحت قيادة المدرب المؤقت حسين تشيمشير، الذي تولى المسؤولية الفنية مؤخرًا عقب رحيل فاتح تيكي عن منصبه، بسبب تراجع النتائج وعدم تحقيق الانطلاقة المنتظرة.

محمد صلاح يبحث عن هدف جديد

وتتجه الأنظار خلال مواجهة اليوم إلى محمد صلاح، الذي يقدم مستويات مميزة منذ بداية مشواره مع طرابزون سبور، ويسعى إلى مواصلة تألقه وهز شباك المنافس للمباراة الجديدة.

ونجح النجم المصري في تسجيل 4 أهداف مع طرابزون سبور في منافسات الدوري التركي حتى الآن، ليصبح أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف الفريق.

ويطمح صلاح إلى قيادة فريقه لتحقيق الفوز، وتعزيز موقعه في جدول ترتيب المسابقة، إلى جانب مواصلة أرقامه التهديفية المميزة.

مصطفى محمد يظهر مع كونيا سبور

على الجانب الآخر، يخوض المهاجم المصري مصطفى محمد تجربته الجديدة مع كونيا سبور، بعدما انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من نانت الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد كبديل في مواجهة كونيا سبور الماضية أمام إيرزوروم سبور، ويأمل في الحصول على فرصة أكبر خلال مواجهة طرابزون سبور، خاصة في ظل رغبة فريقه في تحقيق أولى نقاطه بالدوري هذا الموسم.

موعد مباراة طرابزون سبور وكونيا سبور

ومن المقرر أن تنطلق مباراة طرابزون سبور وكونيا سبور في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وكونيا سبور

ومن المنتظر أن تُذاع مباراة طرابزون سبور وكونيا سبور عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3، الناقل للمواجهة في منطقة الشرق الأوسط.

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