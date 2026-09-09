طرابزون سبور يفاوض جوارديولا ويضع جيرارد ضمن حساباته

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تحرك نادي طرابزون سبور التركي لتنفيذ خطة طموحة تهدف إلى التعاقد مع مدير فني من أصحاب الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم، وذلك ضمن مساعي النادي لإعادة بناء الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن النادي التركي أجرى محادثات مع الإنجليزي ستيفن جيرارد، في الوقت الذي دخل فيه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، دائرة اهتمام مسؤولي طرابزون سبور.

وبحسب المصادر، قدم مسؤولو طرابزون سبور عرضًا ماليًا مغريًا إلى جوارديولا، ولا يمثل الجانب المادي عائقًا أمام إمكانية إتمام الصفقة.

إلا أن التحدي الأكبر أمام النادي التركي يتمثل في إقناع جوارديولا بخوض تجربة التدريب في تركيا، خاصة في ظل حاجة طرابزون سبور إلى مشروع إعادة بناء شامل، وهو ما قد يجعل المفاوضات مع المدرب الإسباني مهمة صعبة.

ويأمل طرابزون سبور في استغلال مشروعه الطموح لإقناع أحد أبرز المدربين في العالم بتولي القيادة الفنية للفريق، في خطوة ستكون حال إتمامها من أبرز الصفقات التدريبية في تاريخ الكرة التركية.