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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية البحريني يلتقي مرشح أوغندا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ويطلع على برنامجه الانتخابي

وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني
القسم الخارجي

التقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، في العاصمة الفرنسية باريس، روكهانا روغندا، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أوغندا، يرافقه أولارا أوتونو، مرشح أوغندا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة للدورة المقبلة، وذلك على هامش مشاركة الوزير البحريني في القمة الدولية الأولى للفضاء.

وبحث اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار التحركات الدبلوماسية المرتبطة بترشح أوتونو لخلافة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي تنتهي ولايته في نهاية عام 2026.

وخلال الاجتماع، استعرض أولارا أوتونو أمام وزير الخارجية البحريني برنامجه التنفيذي للحملة الانتخابية الخاصة بترشحه للمنصب، في خطوة تعكس تحركات المرشح الأوغندي لحشد الدعم الدولي والتواصل مع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، في ظل المنافسة على قيادة المنظمة الدولية خلال المرحلة المقبلة.

ويتمتع أوتونو بخبرة طويلة داخل منظومة الأمم المتحدة، إذ سبق أن شغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، كما تولى في وقت سابق مهام دبلوماسية وحكومية في بلاده، وهو ما تستند إليه أوغندا في تقديم ترشحه للمنصب الأممي الأعلى.

ويأتي اللقاء البحريني-الأوغندي في وقت تتكثف فيه تحركات المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، مع بدء اتصالات مباشرة مع الدول الأعضاء لعرض برامجهم ورؤاهم بشأن مستقبل المنظمة الدولية.

وكان أوتونو قد بدأ جولة تحركات خارجية بهدف التواصل مع عواصم الدول المؤثرة في عملية اختيار الأمين العام المقبل، في مسعى لتعزيز فرصه في المنافسة، بينما تشهد عملية الاختيار منافسة بين عدد من المرشحين من مناطق جغرافية مختلفة.

وتتم عملية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة عبر ترشيح الدول الأعضاء، ثم يجري مجلس الأمن مشاوراته بشأن المرشحين، قبل أن تصدر الجمعية العامة قرار التعيين، وفق الآلية المعمول بها في المنظمة الدولية.
 

الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني باريس روكهانا روغندا منصب الأمين العام للأمم المتحدة الوزير البحريني

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