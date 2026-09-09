تراجع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي 17% مع تشديد إجراءات الترحيل

أظهرت بيانات جديدة انخفاض طلبات اللجوء المقدمة في دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن بنسبة 17% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 332 ألف طلب، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر إن الأرقام تؤكد أن سياسة الهجرة الجديدة في أوروبا تحقق نتائج، داعيا إلى مواصلة تعزيز الإجراءات على الحدود.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر قواعد جديدة تتيح للدول إنشاء "مراكز لإعادة المهاجرين" في دول ثالثة مثل ألبانيا ورواندا، لإرسال طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم وغيرهم من المهاجرين إليها.

كما انخفضت عمليات عبور الحدود بشكل غير قانوني بنسبة 55% خلال العامين الماضيين، في ظل اتفاقات أبرمتها بروكسل مع دول مجاورة، بينها تركيا وصربيا، للحد من الهجرة غير النظامية.