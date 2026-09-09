ماسك البيض والزبادي لتجديد شباب البشرة

يعد ماسك البيض والزبادى له خصائص مضادة للأكسدة تحمي البشرة من تلف الجذور الحرة وتحافظ على مستوى الكولاجين في الجلد لمنع الخطوط الدقيقة والتجاعيد، يحتوي بياض البيض على البروتينات وفيتامين أ الذي يساعد على تنعيم الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

نقدم لكم طريقة عمل ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة، وفقا لما ذكره موقع " بولد سكاي" الهندية.

ماسك صفار البيض والزبادي:

ماسك صفار البيض والزبادي مناسب لترطيب البشرة الجافة، والتخلص من الشوائب وتنظيفها بعمق.



طريقة التحضير:

-امزجي صفار بيضة واحدة مع ملعقتين من الزبادي جيدًا، افردي الخليط على بشرتك بعد تنظيفها واتركيه حتى يجف تمامًا، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.



-ويمكنكِ استخدام الحليب كامل الدسم بدلًا من الزبادي، ولكن الزبادي يعطيكِ ترطيبًا ونعومة أكثر، وبصورة ملحوظة مباشرة بعد استخدام الماسك.