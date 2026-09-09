تمزق في العضلة الخلفية.. الرياض يعلن تفاصيل إصابة محمود حسن تريزيجيه

كشف نادي الرياض السعودي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل إصابة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول.

وتعرض محمود تريزيجيه لإصابة في مباراة الخليج والرياض، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال نادي الرياض في بيان: “كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة محمود تريزيجيه، لاعب الفريق بتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، على أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع، ويستكمل برنامجه العلاجي مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بالتنسيق مع طبيب الفريق الأول بالنادي”.

انتقال تريزيجيه

يُذكر أن تريزيجيه انتقل إلى الرياض السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من الأهلي.