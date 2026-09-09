ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟

أظهرت الدراسات أن العسل مفيد في علاج وإدارة مرض السكري، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا مهمًا في السيطرة على مرض السكري، ويمكن أن يساعد العسل على خفض مستوى السكر (جلوكوز البلازما) في دم مرضى السكري.

العسل يقلل من نسبة الدهون في الدم، ومحتوى البروتين التفاعلي لدى معظم الأشخاص، وأولئك الذين يعانون من ارتفاع الدهون الزائدة في الدم.

فوائد العسل للطفل فى الصباح..

·العمل على تعزيز الحالة المزاجية.

. التخفيف من الالتهابات والعدوى نظراً لاحتوائه على نسبةٍ عالية من فيتامين ج.

· المساهمة في التخفيف من الصداع، وكذلك الصداع النصفيّ.

· التخفيف من مشاكل الجهاز التناسليّ، والمسالك البوليّة.

· تعزيز الوقاية من أمراض الكلى والحصوات.

· زيادة القدرات الجنسيّة، وتقليل احتمالية حدوث العقم.

.الوقاية من تسوس الأسنان والتهاب اللثة.