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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟

ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟
رنا عصمت

أظهرت الدراسات أن العسل مفيد في علاج وإدارة مرض السكري، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا مهمًا في السيطرة على مرض السكري، ويمكن أن يساعد العسل على خفض مستوى السكر (جلوكوز البلازما) في دم مرضى السكري.

العسل يقلل  من نسبة الدهون في الدم، ومحتوى البروتين التفاعلي لدى معظم الأشخاص، وأولئك الذين يعانون من ارتفاع الدهون الزائدة في الدم.

فوائد العسل للطفل فى الصباح..

·العمل على تعزيز الحالة المزاجية.
. التخفيف من الالتهابات والعدوى نظراً لاحتوائه على نسبةٍ عالية من فيتامين ج.
· المساهمة في التخفيف من الصداع، وكذلك الصداع النصفيّ.
· التخفيف من مشاكل الجهاز التناسليّ، والمسالك البوليّة.
· تعزيز الوقاية من أمراض الكلى والحصوات.
· زيادة القدرات الجنسيّة، وتقليل احتمالية حدوث العقم.
.الوقاية من تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح فوائد العسل العسل فوائد العسل للطفل

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روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء.. صور

روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء

أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟

ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟

ماسك البيض والزبادي لتجديد شباب البشرة

ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
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