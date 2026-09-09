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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رابط نتيجة الأزهر للمرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني للقبول بالمستوى الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

الصف الأول الإبتدائي الأزهري
الصف الأول الإبتدائي الأزهري
محمد شحتة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني للقبول بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2026/2027.

وتضمنت المرحلة الثانية من التنسيق التقديم على المعاهد التي توجد بها أماكن خالية، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للقبول، وبما يحقق الاستفادة المثلى من الأماكن المتاحة بالمعاهد الأزهرية.

إعلان نتيجة المرحلة الثانية

ويأتي إعلان نتيجة المرحلة الثانية في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على تطوير منظومة القبول والتنسيق، والتوسع في الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب وأولياء الأمور، بما يسهم في تيسير إجراءات التقديم والاستعلام، وتحقيق أكبر قدر من الدقة والشفافية في توزيع الطلاب على المعاهد وفقًا للأماكن المتاحة.

ويستطيع أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، باستخدام البيانات الخاصة بالمتقدمين التي تم التسجيل بها أثناء التقديم من خلال الرابط التالي من هنا

وبدأ التقديم في هذه المرحلة اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026م، واستمر حتى الاثنين 7 سبتمبر 2026م، واقتصر التقدم لهذه المرحلة على التلاميذ الذين تعذر قبولهم في المرحلة الأولى بالمعاهد التي تقدموا إليها؛ بحيث يُتاح لولي الأمر التأكيد على رغبته الأولى أو تعديلها بالتقدم إلى معاهد بها أماكن شاغرة داخل نطاق الإدارة التعليمية ذاتها.

المعاهد الأزهرية نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني رياض الأطفال الصف الأول الابتدائي الأماكن المتاحة بالمعاهد الأزهرية

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